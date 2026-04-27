Viajar a Estados Unidos sin visa no solo es posible para ciertos viajeros, sino que en 2026 llegó con cambios importantes que muchas personas aún desconocen. La autorización conocida como ESTA (Sistema Electrónico de Autorización de Viaje), utilizada por quienes ingresan bajo el Programa de Exención de Visa (VWP), tendrá un aumento en su costo y un proceso de solicitud más riguroso, enfocado en reforzar la seguridad y la verificación de identidad.

A partir de 2026, el costo de la ESTA es de 40 dólares, un incremento confirmado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO). Este ajuste busca generar mayores ingresos federales destinados a gastos relacionados con inmigración y seguridad nacional.

Aun así, la ESTA continúa siendo una alternativa más rápida y accesible que una visa tradicional, permitiendo viajar a Estados Unidos por turismo o negocios hasta por 90 días, sin necesidad de acudir a una embajada.

El cambio más relevante no solo está en el precio, sino en el endurecimiento del proceso de solicitud. Las autoridades estadounidenses implementarán nuevas medidas de control que exigirán a los solicitantes proporcionar información adicional, entre ella datos sobre sus redes sociales de los últimos cinco años.

Esta medida forma parte de una orden ejecutiva que busca prevenir riesgos antes de la llegada de los viajeros al país.

Además, el trámite se modernizará mediante una aplicación móvil oficial que integrará tecnologías avanzadas como reconocimiento facial, validación del chip del pasaporte mediante NFC y sistemas biométricos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) también planea recopilar información complementaria, como números telefónicos, direcciones de correo electrónico, direcciones IP y, en algunos casos, datos biométricos avanzados.

¿Qué es la ESTA y quién puede solicitarla?

La ESTA es una autorización electrónica obligatoria para ciudadanos de países incluidos en el Programa de Exención de Visa (VWP). Tiene una vigencia de dos años y permite múltiples entradas a Estados Unidos, siempre que cada estancia no supere los 90 días y sea por turismo o negocios. Entre los requisitos básicos para obtenerla se encuentran:

Pasaporte electrónico válido de un país del VWP.

Correo electrónico y número telefónico.

Datos de contacto de emergencia.

Pago en línea de la tarifa correspondiente.

El proceso suele tomar menos de 30 minutos y puede pagarse con tarjetas de crédito aceptadas o PayPal. Un punto clave que muchos desconocen es que haber tenido una visa estadounidense negada anteriormente hace al solicitante inelegible para la ESTA.

Doble nacionalidad: una opción poco conocida

Un detalle importante es que las personas con doble nacionalidad pueden beneficiarse del VWP si poseen pasaporte de un país participante. Por ejemplo, un ciudadano mexicano con nacionalidad española puede ingresar a Estados Unidos sin visa, siempre que utilice su pasaporte español y obtenga la ESTA con ese documento.

Países que forman parte del VWP

Actualmente, el Programa de Exención de Visa incluye 43 países, entre ellos España, Chile, Francia, Alemania, Japón, Reino Unido, Italia, Portugal y Corea del Sur, entre otros. Estos ciudadanos pueden viajar sin visa siempre que cumplan con todos los requisitos del programa.

En resumen, sí es posible viajar a Estados Unidos sin visa, pero ya no es tan simple como antes. Con el aumento en el costo, la recopilación de más datos personales y el uso de tecnologías avanzadas, la ESTA seguirá siendo una puerta de entrada válida, aunque más estricta. Informarse con anticipación y cumplir cada requisito será clave para evitar contratiempos antes de emprender el viaje.