Solicitar la visa americana de turista B1/B2 es uno de los trámites más comunes entre quienes desean viajar a Estados Unidos por turismo, visitas familiares o negocios. Aunque el proceso puede parecer sencillo, uno de los puntos que más genera dudas es el costo real, los métodos de pago y los gastos adicionales que muchas veces no se explican con claridad.

Antes de iniciar tu trámite en abril de 2026, toma en cuenta esta información para evitar sorpresas y retrasos.

¿Cuánto cuesta la visa americana de turista B1/B2?

La tarifa consular general para la visa de turista B1/B2 es de:

185 dólares estadounidenses (USD).

Este monto es obligatorio para todos los solicitantes y no es reembolsable, incluso si la visa es negada.

Tarifa reducida para menores de 15 años

Existe una tarifa especial de 15 dólares para menores de 15 años, pero solo aplica si se cumple al menos uno de los siguientes requisitos:

El padre, madre o tutor legal es mexicano y solicita una visa B1/B2 al mismo tiempo.

El padre, madre o tutor legal es mexicano y ya cuenta con una visa B1/B2 vigente por 10 años.

Si se paga la tarifa reducida de 15 dólares, la visa será válida hasta por 10 años o hasta que el menor cumpla 15 años, lo que ocurra primero.

Si se paga la tarifa completa de 185 dólares, la visa del menor tendrá una vigencia de 10 años completos desde la fecha de emisión.

¿Cómo se realiza el pago de la visa americana?

1. Crear una cuenta oficial

El primer paso es ingresar al Servicio Oficial de Citas para Visas en el sitio:https://ais.usvisa-info.com/es-mx/niv.

Ahí deberás crear una cuenta con tus datos personales y avanzar en el proceso hasta llegar al apartado de pago.

2. Elegir el método de pago

El sistema te permitirá seleccionar entre dos opciones oficiales:

Pago en efectivo.

Transferencia electrónica interbancaria (SPEI).

Desde el 11 de julio de 2025, Banamex ya no acepta pagos para trámites de visa estadounidense.

3. Pago en efectivo: lo que debes hacer

Si eliges esta opción:

Descarga e imprime la hoja de “Pago en Efectivo” desde el sistema.

Acude a una sucursal de:

Scotiabank, o.

BanBajío (Banco del Bajío).

Entrega el talón al cajero e indica que realizarás un pago para solicitud de visa de Estados Unidos.

Conserva el recibo como comprobante, ya que es indispensable.

4. Pago por transferencia SPEI (la opción más rápida)

El sistema te proporcionará las instrucciones exactas para realizar la transferencia.

El pago se realiza desde cualquier banco hacia BanBajío.

Es una alternativa más rápida y práctica.

¿La entrega de la visa tiene costo adicional?

Sí. Anteriormente la entrega estaba incluida, pero en 2026 ya no siempre es gratuita.

Costos de entrega de la visa:

Entrega a domicilio: $400 pesos mexicanos.

Entrega en sucursal DHL: $320 pesos mexicanos.

Puedes evitar estos cargos solo si recoges la visa personalmente en alguno de los Centros de Atención al Solicitante (CAS) ubicados en:

Ciudad Juárez

Ciudad de México

Guadalajara

Hermosillo

Matamoros

Mérida

Monterrey

Nogales

Nuevo Laredo

Tijuana

¿Cómo pagar la entrega por paquetería?

Entra a tu perfil en el sistema de citas.

Selecciona la opción “solicitud de entrega premium”.

Realiza el pago correspondiente en:

Scotiabank

BanBajío

Transferencia SPEI

Después de pagar la tarifa consular (y, en su caso, la entrega), recibirás un correo electrónico desde: donotreply@usvisa-info.com.

Este mensaje confirmará que tu pago fue aprobado. El proceso puede tardar hasta dos días hábiles, así que es normal no ver reflejado el pago de inmediato.