Tramitar la visa americana por primera vez se ha convertido en un proceso que requiere paciencia y planeación. Aunque en comparación con años anteriores hoy existen más opciones y mejor organización, varios consulados de Estados Unidos en México siguen presentando largos tiempos de espera.

La razón principal está relacionada con una combinación de factores que iniciaron durante la pandemia y que continúan hasta ahora por la alta demanda de solicitantes.

¿Por qué siguen los retrasos en las citas?

Entre 2020 y 2021, miles de citas para visa fueron suspendidas debido a la pandemia de Covid-19. Esto generó un rezago importante que no se resolvió de forma inmediata. A ese acumulado se sumó, en los últimos años, una creciente demanda por eventos internacionales de gran magnitud, como el Mundial y otros encuentros deportivos, culturales y de negocios que atraen a mexicanos interesados en viajar a Estados Unidos.

Aunque actualmente el sistema avanza con mayor rapidez, la disponibilidad de citas sigue dependiendo del consulado que se elija. No todos enfrentan la misma carga de solicitudes, por lo que el tiempo de espera puede variar de manera significativa entre una sede y otra.

Fechas aproximadas de citas para visa por primera vez

De acuerdo con los tiempos reportados por el Servicio Oficial de Citas en abril de 2026, estas son las fechas estimadas más cercanas para solicitar la visa americana por primera vez en los distintos consulados del país:

Ciudad Juárez: 24 de enero de 2027

Guadalajara: 7 de mayo de 2026

Hermosillo: 29 de agosto de 2026

Matamoros: 13 de julio de 2026

Mérida: 9 de junio de 2026

Ciudad de México: 9 de junio de 2026

Monterrey: 1 de octubre de 2026

Nogales: 29 de abril de 2026

Nuevo Laredo: 9 de abril de 2026

Tijuana: 29 de abril de 2026

Estas fechas explican por qué iniciar el trámite lo antes posible es clave, especialmente para quienes nunca han tenido visa.

El “truco” para obtener cita antes de 2026

Aunque no existe una fórmula mágica para adelantar el proceso, sí hay una estrategia que puede marcar la diferencia: reservar la cita en consulados con menor tiempo de espera. Por ejemplo, sedes como Nuevo Laredo o Nogales suelen ofrecer disponibilidad mucho más cercana que ciudades con mayor población, como Monterrey o Ciudad Juárez.

El sistema permite elegir el consulado, por lo que optar por uno con menor demanda puede ayudarte a obtener una cita meses antes de lo previsto, incluso si implica viajar dentro del país.

Renovación de visa sin entrevista: el proceso más rápido

La buena noticia es que las renovaciones de visa sin entrevista ya son prácticamente inmediatas en todo México, siempre que el solicitante cumpla con los requisitos establecidos por el Departamento de Estado.

Actualmente, el tiempo de espera para agendar la renovación sin entrevista es de solo un día en todos los consulados estadounidenses en el país. Esto no significa que la visa se entregue en 24 horas, pero sí que puedes entregar documentos y comenzar el trámite casi de inmediato, sin enfrentar meses de espera.

Los tiempos de agenda para renovación sin entrevista son los mismos en todas las sedes, incluyendo Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Mérida y la frontera norte.

¿Quiénes pueden renovar la visa sin entrevista?

Este beneficio está dirigido a un perfil muy específico. Para ser elegible, debes cumplir todas las siguientes condiciones:

Tu visa anterior fue B1, B2 o B1/B2 con vigencia de 10 años.

La visa venció hace menos de 12 meses.

Tenías al menos 18 años cuando se te expidió la visa anterior.

Solicitas la renovación desde tu país de nacionalidad o residencia.

Nunca te han negado una visa, o la negativa ya fue perdonada.

No presentas inelegibilidades aparentes según la ley migratoria.

Es importante aclarar que, aun cumpliendo con estos requisitos, el consulado puede solicitar una entrevista si lo considera necesario.

Lo que sí puedes hacer con la visa B1/B2

Aunque comúnmente se le llama “visa de turista”, la categoría B1/B2 permite viajar por distintos motivos válidos ante un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

En la categoría B1 (negocios) se permite, entre otros motivos, asistir a conferencias, consultas con socios comerciales, capacitaciones de corto plazo, negociaciones de contratos o incluso presentarse en un litigio.

En la categoría B2 (turismo) el objetivo puede ser vacacionar, visitar familiares o amigos, realizar compras, recibir tratamiento médico, participar en eventos sociales, concursos culturales o deportivos sin remuneración, o tomar cursos recreativos de corta duración.

Eso sí, no está permitido trabajar ni estudiar en Estados Unidos con una visa de turista. Para esas actividades existen visas específicas.

Estados Unidos cuenta con más de 20 tipos de visas diseñadas para diferentes propósitos, desde empleo temporal hasta estudios, periodismo o actividades religiosas. Por ello, elegir la categoría correcta y planear con anticipación es fundamental.

Si estás pensando en solicitar la visa americana, el mejor consejo es informarte, iniciar el trámite cuanto antes y elegir estratégicamente el consulado. La diferencia puede ser viajar en meses… o esperar hasta 2027.