Solicitar la visa americana de turista no se trata sólo de llenar un formulario y acudir a una entrevista. Uno de los aspectos más importantes es convencer al oficial consular de que tu viaje a Estados Unidos será únicamente temporal y que regresarás a México una vez concluida tu visita.

Para lograrlo, las autoridades migratorias analizan si el solicitante cuenta con lo que llaman “lazos fuertes con su país de origen”, es decir, motivos claros y comprobables para volver. Si estos lazos no quedan claros durante la entrevista, la visa puede ser negada.

¿Por qué pueden negarte la visa de turista?

La Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos (INA) establece, en la sección 214(b), que un oficial consular puede negar una visa cuando el solicitante no logra demostrar dos cosas fundamentales:

Que es elegible para la categoría de visa que solicita.

Que su intención es viajar sólo de manera temporal y que mantiene vínculos suficientemente fuertes con su país de origen.

En la práctica, esto significa que la carga de la prueba recae sobre el solicitante. Es decir, tú debes convencer al oficial de que tu vida, tus compromisos y tu futuro están en México, no en Estados Unidos.

¿Qué se considera un “lazo fuerte” con México?

Las autoridades consulares consideran que una persona tiene lazos fuertes cuando puede demostrar que existen razones importantes que la obligan a regresar a su país después del viaje. Entre los ejemplos más comunes se incluyen:

Un trabajo estable.

Estudios en curso.

Familia cercana en México.

Propiedades, negocios o responsabilidades económicas.

Durante la entrevista de visa, el oficial evalúa cada caso de manera individual y toma en cuenta las circunstancias personales, los planes de viaje, los recursos financieros y los vínculos del solicitante fuera de Estados Unidos. Todo esto debe dejar claro que la estancia será temporal y que existe un plan real de regreso.

La importancia del formulario DS-160

El formulario DS-160 es una de las etapas más importantes del trámite, ya que la entrevista consular se basa directamente en la información que se proporciona ahí.

Al iniciar la entrevista, el oficial te pedirá la hoja de confirmación del DS-160 y comenzará a hacer preguntas relacionadas con lo que escribiste. Por eso, es fundamental que desde el inicio:

Detalles con claridad tu trabajo o estudios.

Indiques tu ingreso o fuente de ingresos.

Expliques tu situación familiar.

Establezcas planes de viaje concretos.

Cualquier omisión, contradicción o respuesta poco clara puede generar dudas.

Además de la información escrita, la forma en que respondes es clave. Tus respuestas deben ser claras, seguras y coherentes con lo que declaraste en el formulario.

Si el oficial detecta inconsistencias, es probable que haga más preguntas para aclararlas, lo cual puede aumentar el nivel de nerviosismo y disminuir tus posibilidades.

Si tu situación cambió después de llenar el DS-160 —por ejemplo, si dejaste de estudiar y comenzaste a trabajar—, es recomendable llevar documentos que lo justifiquen, como una constancia laboral actualizada.

Documentos que pueden ayudarte a reforzar tus lazos

Aunque no es común que el oficial consular solicite documentos adicionales, llevarlos puede marcar la diferencia si surgen dudas durante la entrevista. Entre ellos se encuentran:

Evidencia de empleo

Comprobantes de pago.

Credencial laboral.

Carta del empleador.

Constancia de trabajo.

Evidencia de residencia

Comprobante de domicilio.

Recibos donde aparezca tu dirección.

Evidencia de recursos económicos.

Estados de cuenta bancarios

Ahorros.

Declaraciones o reportes de impuestos.

Evidencia de estudios

Credencial escolar.

Constancia de inscripción.

Carta firmada por autoridades académicas.

Evidencia de que tu viaje es temporal

Itinerario detallado.

Lugares específicos que planeas visitar.

Fechas claras de entrada y salida.

Entre más precisos sean tus planes de viaje, mayor será la credibilidad de tu solicitud.

Mencionar razones claras para regresar

Durante la entrevista también puedes señalar motivos concretos para volver a México, como responsabilidades laborales o proyectos en curso. Por ejemplo: explicar que trabajas en una empresa donde lideras un proyecto importante que continuará después de tu viaje.

Asimismo, puedes proporcionar nombres y teléfonos de familiares con quienes puedan localizarte en México, siempre que se trate de ciudadanos o residentes legales. Si algún familiar es indocumentado en Estados Unidos, es mejor no mencionarlo.