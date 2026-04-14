En los últimos días, ha crecido la incertidumbre entre miles de adultos mayores en México ante la aparición de la “Tarjeta Dorada”; una vez que se dieron a conocer sus beneficios, las personas de la tercera edad manifestaron su inquietud sobre si dicha credencial sustituirá a las del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). ¿Realmente desaparecerá en 2026? Te contamos lo que se sabe.

Recientemente circuló la noticia de la nueva Tarjeta Dorada, la cual está dirigida para adultos mayores, con la finalidad de ayudarlos en sus gastos ofreciéndoles descuentos en servicios y trámites.

Por este motivo es que se ha generado confusión sobre si se trata de un nuevo programa oficial o un reemplazo de la actual credencial del INAPAM, la cual se puede tramitar a partir de los 60 años.

¿Desaparece la tarjeta INAPAM y la reemplaza la Tarjeta Dorada?

No, la credencial del INAPAM no desaparecerá ni será reemplazada por la Tarjeta Dorada.

Los adultos mayores deben saber que la tarjeta del INAPAM sigue siendo válida y vigente. Este documento permite a las personas mayores de 60 años acceder a descuentos en transporte, alimentación, salud y diversos servicios en todo el país.

Considera que la Tarjeta Dorada, Envejecimiento con Bienestar, únicamente está disponible en Guerrero, por lo que las personas de la tercera edad que viven en dicho estado son las que pueden aprovechar el beneficio.

¿En qué se parecen la Tarjeta Dorada y la del INAPAM?

La tarjeta del INAPAM y la Tarjeta Dorada tienen como principales similitudes los descuentos (que pueden ser de hasta el 50%) en servicios, salud y comercios a adultos mayores de 60 años. De igual forma, ambas buscan mejorar la economía de los beneficiarios, son personales e intransferibles.

¿Cuáles son las diferencias entre la Tarjeta Dorada y la del INAPAM?

La principal diferencia es que la tarjeta INAPAM es federal y nacional, ofreciendo descuentos en todo México, mientras que la Tarjeta Dorada es un programa local exclusivo para residentes del estado de Guerrero. Ambas son para mayores de 60 años, pero la Dorada se enfoca más en trámites estatales y locales

Requisitos para tramitar la Tarjeta Dorada para Adultos Mayores 2026

Para solicitar la Tarjeta Dorada se pide cumplir con lo siguiente:

Edad mínima de 60 años

CURP (Actualizada)

Identificación oficial (INE AL 200%)

Comprobante de domicilio (Vigencia tres meses)

Formulario de solicitud

Autorización para uso de datos personales.

Requisitos para sacar la tarjeta INAPAM 2026

Si ya cumpliste 60 años, acude tramitar tu INAPAM con los siguientes documentos:

-Identificación oficial (INE o pasaporte vigente)

-CURP

-Comprobante de Domicilio

-Fotografías del solicitante

-Nombre completo y número telefónico del contacto.