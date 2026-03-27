En medio de la implementación de la CURP biométrica en México, miles de adultos mayores se preguntan si este documento será requisito obligatorio para sacar la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) en abril de 2026. ¿Esto es cierto? ¿Comenzarán a pedir la nueva CURP para hacer el trámite? Aquí te explicamos lo que se sabe hasta ahora.

La tarjeta del INAPAM es importante para los adultos mayores de 60 años en México ya que ofrece descuentos en transporte, salud, alimentación, predial y agua, esto con la finalidad de mejorar su economía y calidad de vida. Además, dicha credencial también funciona como identificación oficial, lo que facilita el acceso a distintos trámites y programas sociales, como la Pensión Bienestar.

Por su parte, la CURP biométrica se perfila para ser la identificación oficial ya que incluye datos atribuibles a una sola persona, como iris, huellas digitales y fotografía del rostro, información con la que se busca prevenir el robo de identidad, un delito que afecta a cientos de mexicanos.

Dada la relevancia de la nueva CURP es que las personas de la tercera edad tienen la inquietud sobre si este documento se convertirá en requisito indispensable, sobre todo, los adultos mayores que sacarán su tarjeta INAPAM en abril 2026.

¿La CURP biométrica es obligatoria para sacar el INAPAM en abril 2026?

Hasta abril de 2026, no existe una disposición oficial que obligue a presentar la CURP biométrica para tramitar la tarjeta INAPAM. Por lo tanto, no es requisito exclusivo del INAPAM, pero es posible que en un futuro las autoridades la pidan.

Requisitos actualizados para sacar la tarjeta INAPAM en abril 2026

Si ya cumpliste 60 años, acude tramitar tu INAPAM con los siguientes documentos:

Identificación oficial (INE o pasaporte vigente)

(INE o pasaporte vigente) CURP

Comprobante de Domicilio

Fotografías del solicitante

Nombre completo y número telefónico del contacto

¿Dónde tramito mi credencial del INAPAM?

-Acude al módulo que te corresponde; checa AQUÍ cuál es el más cercano a tu domicilio

-El personal asignado del módulo verificará el cumplimiento de los requisitos

-Llena el Formato Solicitud de Afiliación

-El personal asignado del módulo capturará los datos en el registro electrónico

-El personal asignado del módulo solicitará verificar los datos de la persona adulta mayor y hace entrega de la Credencial INAPAM.

¿Cómo obtener la CURP biométrica en abril 2026?

En caso de que quieras tramitar la CURP biométrica en abril, estos son los requisitos que estarán pidiendo:

Copia de acta de nacimiento (Sólo para personas de 0 a 18 años

(Sólo para personas de 0 a 18 años Identificación oficial (INE, Pasaporte, Cartilla Militar, Cédula Profesional, Credencial Escolar, Credencial del ISSSTE, Credencial del IMSS, Credencial expedida por la Secretaría de Bienestar).

Copia de CURP certificada.

¿Dónde se saca la CURP biométrica en abril 2026?

El trámite para la CURP biométrica debe realizarse de forma presencial en cualquiera de los módulos de RENAPO o en las oficinas del Registro Civil habilitadas en tu estado. Da clic AQUÍ para ubicar el tuyo.