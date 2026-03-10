Después de que la CURP biométrica fuera lanzada por el gobierno y de que se estableciera que sería un documento de identidad nacional, varias dependencias y empresas comenzaron a pedirla, entre estas el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien informó que sería solicitada para hacer trámites. Ante esta noticia, varios derechohabientes tuvieron la duda sobre todo por confirmar si es obligatoria; te contamos lo que dice el instituto de salud al respecto.

En los últimos días ha circulado la noticia de que la CURP biométrica será obligatoria a partir de mediados de marzo para poder hacer trámites en el IMSS; a finales de febrero pasado, la medida de pedir la nueva CURP quedó establecida en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se indicó que la disposición fue acordada junto con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

“ Artículo 1.- Quien solicite de forma presencial alguno de los trámites materia del presente Acuerdo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) deberá identificarse mediante la CURP con datos biométricos o identificación oficial vigente con fotografía ”, menciona el documento, publicado el 24 de febrero de 2026.

Es por este motivo que los mexicanos, sobre todo, los adultos mayores, manifestaron su inquietud en si debían sacar la CURP con datos biométricos, porque usuarios han reportado que no hay citas, lo que generó preocupación.

¿Es obligatoria la CURP biométrica del IMSS?

No, la CURP biométrica no es obligatoria para hacer trámites en el IMSS, sirve como verificación de identidad, pero seguirán recibiendo la CURP tradicional. En su momento, la Secretaría de Gobernación (Segob) aclaró que el registro biométrico es voluntario, por lo que cada persona decide si quiere obtenerlo.

Por ahora, el IMSS continúa solicitando la CURP tradicional para procesos como:

Alta en clínicas y hospitales

Registro de beneficiarios

Trámites de pensión

Inscripción de trabajadores

¿Cómo obtener la CURP biométrica?

-Copia de acta de nacimiento (Sólo para personas de 0 a 18 años)

-Identificación oficial (INE, Pasaporte, Cartilla Militar, Cédula Profesional, Credencial Escolar, Credencial del ISSSTE, Credencial del IMSS, Credencial expedida por la Secretaría de Bienestar).

-Copia de CURP Certificada.

Pasos para tramitar la CURP biométrica 2026

Paso 1 . Agenda la cita

Paso 2 . Acude al módulo más cercano en tu entidad; aquí puedes consultar el directorio: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/967136/ModulosCURP16012025.pdf

Paso 3 . Preséntate en el módulo con los documentos requeridos.

Paso 4 . Una vez en módulo se registrará tu rostro, iris, huellas y firma.