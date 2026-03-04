El gobierno federal anunció los detalles de lo que será la Credencial Universal de la Salud, la tarjeta con la que podrás recibir atención médica gratuita en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), entre otros beneficios que brindará; asimismo, anunció la fecha en la que podrá sacarse la credencial y los requisitos que se pedirán para su expedición. ¡Conócelos!

Con el objetivo de que los mexicanos cuenten con una identidad de salud para recibir atención médica en cualquiera de los sistemas públicos (sea el IMSS, el ISSSTE, el IMSS Bienestar, los servicios de salud de las Fuerzas Armadas y los Institutos Nacionales de Salud) es que se creó la Credencial Universal de la Salud, la cual incluirá información personal, como edad, fecha de nacimiento y fotografía.

Las autoridades dieron a conocer la fecha en la que se iniciará con la credencialización del Servicio Universal de Salud. “La credencial nos va a permitir digitalizar todos los procesos y tener un mejor sistema de salud, todavía del que estamos construyendo. ¿Quién se va a encargar de la credencialización? conjuntamente Secretaría de Salud con Secretaría de Bienestar”, destacó en la conferencia matutina la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Cómo sacar la Credencial Universal de la Salud?

Para acceder a los servicios médicos del IMSS e ISSSTE, debes sacar tu Credencial de la salud, para la cual se te pide lo siguiente:

Identificación oficial con fotografía o documento probatorio de identidad

o documento probatorio de identidad CURP certificada

Comprobante de domicilio con una vigencia no mayor de 6 meses

con una vigencia no mayor de 6 meses Para los menores de 18 años deberán de llevar acta de nacimiento, CURP, identificación de la madre, padre o tutor.

¿Cuándo podrás sacar la Credencial Universal de la Salud?

En abril iniciará el trámite de la Credencial Universal de la Salud y se llevará a cabo de acuerdo con un calendario por letra y por edad, el cual presentarán las autoridades en las siguientes semanas.

¿Cuándo entregarán la Credencial Universal de la Salud?

Seis semanas después del registro se hará entrega de la credencial física y automáticamente se habilitará la credencial digital.

Beneficios de la Credencial Universal de la Salud

En su momento, Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, detalló los beneficios de la Credencial Universal de Salud:

-Garantizar el acceso a atención médica gratuita en las instituciones públicas de salud

-Identificar la derechohabiencia y la unidad de salud más cercana a la que puedes acudir

-Vincular un expediente médico electrónico con toda la información (historial clínico, estudios médicos, citas de atención y recetas de medicamentos)

-Agendar citas y conocer la unidad que te corresponde para hacerte estudios

-Facilitar el intercambio de información y servicios entre las instituciones de salud.

¿Qué es la Credencial Universal de la Salud?

La credencial de la salud es una identificación que agiliza el acceso a los servicios de salud pública en todo el país, integrando en un solo sistema a diversas instituciones como IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, servicios estatales y federales, así como los hospitales de las Fuerzas Armadas y los Institutos Nacionales de Salud. Su objetivo es garantizar un acceso más equitativo y eficiente a consultas, tratamientos y atención médica gratuita para todos los mexicanos.