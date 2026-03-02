¡Hay buenas noticias para los derechohabientes de las Pensiones del Bienestar! El pago de la Pensión Bienestar marzo 2026 inicia HOY, lunes 22 de marzo, de acuerdo con el calendario oficial difundido por la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel.

Millones de beneficiarios de los siguientes programas recibirán su depósito correspondiente en el Banco Bienestar, de acuerdo con la primera letra de su apellido.

El pago se podrá cobrar con la Tarjeta del Bienestar en el momento en que los derechohabientes lo requieran, dado que no es obligatorio hacer el retiro en un sólo movimiento.

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

Pensión Mujeres Bienestar

Pensión Personas Discapacitadas

Programa Madres Trabajadoras

Sembrando Vida

Según el calendario oficial de las Pensiones Bienestar marzo 2026, los depósitos se realizan de manera escalonada durante el mes, hasta el jueves 26 de marzo. A continuación te dejamos los detalles del periodo de pago.

Calendario de pago Pensiones Bienestar marzo 2026

A — Lunes 2 de marzo

B — Martes 3 de marzo

C — Miércoles 4 de marzo

C — Jueves 5 de marzo

D, E, F — Viernes 6 de marzo

G — Lunes 9 de marzo

G — Martes 10 de marzo

H, I, J, K — Miércoles 11 de marzo

L — Jueves 12 de marzo

M — Viernes 13 de marzo

M — Martes 17 de marzo

N, Ñ, O — Miércoles 18 de marzo

P, Q — Jueves 19 de marzo

R — Viernes 20 de marzo

R — Lunes 23 de marzo

S — Martes 24 de marzo

T, U, V — Miércoles 25 de marzo

W, X, Y, Z — Jueves 26 de marzo

¿Quiénes cobran hoy la Pensión Bienestar?

Dado que hoy lunes 2 de marzo inician los pagos de las pensiones ya mencionadas, los primeros en recibir su apoyo económico son todos aquellos beneficiarios que su primer apellido inicie con la letra A.

En esta semana, los beneficiarios que podrán cobrar su apoyo son los siguientes:

¿Cuánto pagan las Pensiones del Bienestar en marzo?

El pago que se estará realizando será correspondiente al bimestre de marzo abril. Esto es lo que repartirá cada programa social durante este mes, según la pensión:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos bimestrales

Pensión Personas Discapacitadas: 3 mil 300 pesos bimestrales

Programa Madres Trabajadoras: 1,659 bimestrales por hijo menor de 4 años

Sembrando Vida: 6 mil 450 pesos mensuales

Los recursos forman parte de los programas sociales prioritarios del Gobierno de México en conjunto con la Secretaría del Bienestar y está destinado a garantizar un ingreso básico a la población más necesitada, en situación de pobreza o que habitan en zonas marginadas en todo el país.

El depósito se realiza sin intermediarios y no es necesario acudir el mismo día marcado en el calendario, ya que el dinero permanece seguro en la cuenta bancaria.

Autoridades reiteran que ningún funcionario puede condicionar la entrega del apoyo ni solicitar comisiones por el trámite o retiro del efectivo. Asimismo, el retiro del dinero es personal para asegurar que los derechohabientes eviten ser víctimas de robo o de fraude.