La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, agradeció este lunes a la cantante colombiana Shakira por ofrecer un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, que reunió a 400,000 personas, una cifra récord para un espectáculo musical en la principal plaza pública del país.

“Primero pues agradecer a Shakira, ¿no? El concierto, la verdad. A la gente sobre todo. De primera el comportamiento de la gente cuando viene a los conciertos (se reunieron) 400,000 personas ”, expresó la mandataria durante su conferencia matutina.

La gobernante mexicana también felicitó a la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, por la organización del evento, así como a la empresa promotora.

“A los organizadores, felicitaciones a Clara Brugada también por el concierto, por toda la organización a quien lleva a cabo el concierto, creo que es Ocesa la empresa”, dijo.

El espectáculo, que se llevó a cabo este domingo 1 de marzo, desbordó la plancha del Zócalo y zonas aledañas, como la Alameda Central y el Monumento a la Revolución, según detalló la propia presidenta.

“Vean nada más eso. No, bueno, es así, imagínese, muy bonito. Pero vean a la gente contenta, feliz. Entonces, eso es México. Eso es México, la calidez, la alegría, el amor, el deseo de vivir y la maravilla de los conciertos gratuitos”, afirmó.

Sheinbaum contrastó el carácter gratuito del evento con el costo de boletos en recintos privados como el Estadio GNP Seguros, donde se han presentado artistas internacionales.

“¿Cuánto cuesta entrar al Estadio GNP, cuánto cuesta un boleto ahí abajo de Shakira? (...) 15.000 pesos (860 dólares aproximadamente), 1200 (70 dólares) en la zona general y este es gratuito”, señaló.

La mandataria reconoció que no siguió en su totalidad el concierto, aunque siguió parte de la transmisión desde Palacio Nacional, ubicado precisamente en el Zócalo.

“No, no lo vi completo. Vi un pedazo de la transmisión. Claro que desde aquí se oía todo”, relató.

El concierto del domingo significó el cierre de la gira de la colombiana en México y su segundo evento público en el Zócalo capitalino, tras una presentación previa en 2007, cuando reunió a 210.000 espectadores.

Con este nuevo récord de 400,000 asistentes, ‘La Loba’ superó a los argentinos Los Fabulosos Cadillacs, con 300.000 personas registradas en 2023 y al mexicano Grupo Firme que, en 2022, convocó a 280.000.

Tan solo en México, Shakira agotó 13 fechas con llenos totales y 800.000 boletos vendidos, según cifras de la promotora Ocesa, un logro sin precedentes para cualquier artista en el mundo, al tiempo de ser nominada al Salón de la Fama del Rock and Roll 2026.