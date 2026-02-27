Demi Moore, de 63 años, se llevó todas las miradas durante su paso por la Semana de la Moda de Milán y esto fue por el impactante cambio de look que presumió con el que desató furor y miles de reacciones no sólo en el evento sino también, en las redes sociales; la actriz lució casi irreconocible con un atuendo de cuero y un nuevo corte de cabello que la hizo verse hasta 40 años más joven.

Como ya es costumbre, la actriz estadounidense volvió a colocarse en el centro de la conversación tras aparecer con una imagen renovada durante la Semana de la Moda de Milán, uno de los eventos más importantes de dicha industria a nivel mundial.

A sus 63 años, Demi Moore sorprendió con un look sofisticado y audaz que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales. La protagonista de Ghost demostró que el estilo no tiene edad, ya que apostó por un atuendo entallado tipo cuero, de chaqueta y pantalón negro y unos zapatillas stiletto; y no sólo eso, sino que le dio el toque especial a su vestimenta con unos lentes que cubrían una buena parte de su rostro.

Pero sin duda lo que más llamó la atención fue su nuevo corte de cabello tipo bob, al estilo wet look, con el cual resaltó sus facciones y que la hizo lucir juvenil, fresca y en tendencia. Los asistentes del evento destacaron su porte y presencia, mientras que en plataformas como Instagram y TikTok comenzaron a circular comparaciones con sus apariciones en los años 90; muchos usuarios la calificaron como “casi irreconocible”, no por perder su esencia, sino por la transformación que mostró.

No es la primera vez que Demi Moore marca tendencia: a lo largo de su carrera, la famosa ha sido considerada un referente de estilo y elegancia, desde sus icónicos papeles en Striptease y G.I. Jane hasta sus recientes apariciones en alfombras rojas internacionales.

Con su presencia en la Semana de la Moda de Milán, Demi Moore reafirmó que la edad no es un límite cuando se trata de reinventarse, además de que confirmó que sigue siendo una figura influyente tanto en Hollywood como en la moda a nivel mundial.