La actriz Sydney Sweeney presentó la nueva colección de lencería de su marca Syrn y esta vez apuesta por la comodidad, pues las prendas están hechas a base de algodón.

La estrella posó en redes sociales ataviada con algunos de los modelos que presenta en colores básicos como negro, blanco y beige. Lució su belleza con un maquillaje de apariencia natural y dejó suelta su cabellera rubia.

Sumó miles de “Me Gusta” en pocos minutos y decenas de comentarios que incluyeron “Su sonrisa lo es todo; no puedo esperar a comprar la colección”, “La mujer más bonita del mundo” y “Mi esposa”. La colección estará disponible para su compra a partir del 4 de marzo de 2026.

Syrn tiene modelos atrevidos, pero también algunos románticos, discretos y cómodos. Sydney Sweeney dice que su marca de lencería ofrece 44 tallas de sostenes, desde 30B hasta 42DDD y la mayoría cuestan menos de $100 dólares.

“Estaba en sexto grado. Odiaba el sostén que tenía que usar. Cuando compré mi primer sostén bonito que me quedaba bien, lo usé muchísimo. Diseñar para diferentes cuerpos es una parte fundamental de Syrn”, señaló en su comunicado para explicar la intención detrás de la creación de Syrn.

“Quería crear un lugar donde las mujeres pudieran moverse entre todas las diferentes versiones de quiénes somos. Me encanta trabajar, practico esquí acuático, me visto elegante para la alfombra roja y luego voy a casa a acurrucarme con mis perros. No soy una sola cosa, ninguna mujer lo es”.

“La lencería es una forma muy divertida de expresarse. Te hace sentir femenina y poderosa. Puedes quedártelo todo para ti, si quieres”, añadió.

Sus modelos siempre se agotan poco después de su lanzamiento, lo que demuestra su gran influencia y alcance en el medio del espectáculo.

Sydney Sweeney escala rápidamente como empresaria mientras sus fans esperan con ansias el estreno de la tercera temporada de Euphoria, donde comparte créditos con estrellas como Zendaya y Jacob Elordi.