Si ya estás listos para el concierto gratuito de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México este domingo 1 de marzo, toma en cuenta las alertas de las autoridades sobre las estaciones del Metro que cerrarán y las que modificarán su horarios.

Además de las modificaciones de horarios por parte del Sistema de Transporte Colectivo Metro para este domingo, la red Metrobús y RTP también modificará sus horarios de cierre.

¿A qué hora cerrarán el Metro el domingo 1 de marzo y qué estaciones?

Este es el horario extendido de cierre del Metro para este domingo 1 de marzo, el cual aplicará en tres líneas.

Horario de cierre hasta 1:00 de la mañana del lunes 2 de marzo

hasta 1:00 de la mañana del lunes 2 de marzo Líneas : 1,2 y 9

: 1,2 y 9 Estación Zócalo-Tenochtitlán estará cerrada todo el día

estará En las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto permanecerán cerradas, pero hay opción de uso de RTP de Xola a Pino Suárez

Por instrucción de la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, el @MetroCDMX implementará horarios especiales este domingo 1 de marzo para facilitar el traslado de quienes asistan al concierto en el Zócalo.

Las Líneas 1, 2 y 9 ampliarán su servicio hasta la 1:00 h. La Línea 2 operará de… pic.twitter.com/WJzOaajQPz — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) February 27, 2026

¿Habrá horario especial en el Metrobús y Servicio de Transportes Eléctricos por el concierto de Shakira?

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó que sí habrá horario especial de cierre en el Metrobús y del STE.

Horario Metrobús : servicio hasta la 1:00 de la madrugada del lunes 2 de marzo

: servicio hasta la 1:00 de la madrugada del lunes 2 de marzo Líneas: 1 y 7 de la Glorieta Violeta a Indios Verdes

Horario de cierre STE : hasta la 1:00 de la madrugada del lunes 2 de marzo

: hasta la 1:00 de la madrugada del lunes 2 de marzo Líneas: 1, corredor cero emisiones Eje Central; 2, Chapultepec-CETRAM Pantitlán; 5 San Felipe de Jesús - Hidalgo

#ShakiraEnElZócalo | 🚇 Por el concierto de @shakira en el Zócalo, algunas líneas del @MetroCDMX, @MetrobusCDMX y @STECDMX ampliarán su horario de servicio hasta la 1:00 am para apoyar el regreso de quienes asistan. 🎤🎶



☝🏼 Toma previsiones, revisa tu ruta y disfruta esta gran… pic.twitter.com/XO1R5ixeTd — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) February 27, 2026

¿Qué estaciones del Metrobús NO darán servicio este domingo?

De acuerdo con las autoridades estas son las estaciones del Metrobús que permanecerán cerradas este domingo 1 de marzo debido al arribo de los fans al concierto de Shakira, el cual también se transmitirá en pantallas gigantes desde el Monumento a la Revolución y el Hemiciclo a Juárez.