Si ya estás listos para el concierto gratuito de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México este domingo 1 de marzo, toma en cuenta las alertas de las autoridades sobre las estaciones del Metro que cerrarán y las que modificarán su horarios.
Además de las modificaciones de horarios por parte del Sistema de Transporte Colectivo Metro para este domingo, la red Metrobús y RTP también modificará sus horarios de cierre.
¿A qué hora cerrarán el Metro el domingo 1 de marzo y qué estaciones?
Este es el horario extendido de cierre del Metro para este domingo 1 de marzo, el cual aplicará en tres líneas.
- Horario de cierre hasta 1:00 de la mañana del lunes 2 de marzo
- Líneas: 1,2 y 9
- Estación Zócalo-Tenochtitlán estará cerrada todo el día
- En las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto permanecerán cerradas, pero hay opción de uso de RTP de Xola a Pino Suárez
¿Habrá horario especial en el Metrobús y Servicio de Transportes Eléctricos por el concierto de Shakira?
El Gobierno de la Ciudad de México confirmó que sí habrá horario especial de cierre en el Metrobús y del STE.
- Horario Metrobús: servicio hasta la 1:00 de la madrugada del lunes 2 de marzo
- Líneas: 1 y 7 de la Glorieta Violeta a Indios Verdes
- Horario de cierre STE: hasta la 1:00 de la madrugada del lunes 2 de marzo
- Líneas: 1, corredor cero emisiones Eje Central; 2, Chapultepec-CETRAM Pantitlán; 5 San Felipe de Jesús - Hidalgo
¿Qué estaciones del Metrobús NO darán servicio este domingo?
De acuerdo con las autoridades estas son las estaciones del Metrobús que permanecerán cerradas este domingo 1 de marzo debido al arribo de los fans al concierto de Shakira, el cual también se transmitirá en pantallas gigantes desde el Monumento a la Revolución y el Hemiciclo a Juárez.
- Línea 3: las estaciones Mina, Juárez y Balderas a partir de las 3:00 de la tarde permanecerán cerradas. "El servicio será de Tenayuca a Buenavista y de Balderas a Pueblo Santa Cruz Atoyac"
- Línea 4: las rutas norte y sur NO brindarán servicio todo el día. "El servicio será UNICAMENTE de San Lázaro al AICM y de San Lázaro a Pantitlán y Alameda Oriente"
- Línea 7: estaciones Hidalgo y El Caballito estarán cerradas a partir de las 3:00 de la tarde. "El servicio será de Campo Marte a Amajac y de Glorieta Violeta a Indios Verdes"
