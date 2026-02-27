TE RECOMENDAMOS

Si ya estás listos para eleste domingo 1 de marzo, toma en cuenta las alertas de las autoridades sobre las estaciones del Metro que cerrarán y las que modificarán su horarios.

Además de las modificaciones de horarios por parte del Sistema de Transporte Colectivo Metro para este domingo, la red Metrobús y RTP también modificará sus horarios de cierre.

¿A qué hora cerrarán el Metro el domingo 1 de marzo y qué estaciones?

Este es el horario extendido de cierre del Metro para este domingo 1 de marzo, el cual aplicará en tres líneas.

  • Horario de cierre hasta 1:00 de la mañana del lunes 2 de marzo
  • Líneas: 1,2 y 9
  • Estación Zócalo-Tenochtitlán estará cerrada todo el día
  • En las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto permanecerán cerradas, pero hay opción de uso de RTP de Xola a Pino Suárez

¿Habrá horario especial en el Metrobús y Servicio de Transportes Eléctricos por el concierto de Shakira?

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó que sí habrá horario especial de cierre en el Metrobús y del STE.

  • Horario Metrobús: servicio hasta la 1:00 de la madrugada del lunes 2 de marzo
  • Líneas: 1 y 7 de la Glorieta Violeta a Indios Verdes
  • Horario de cierre STE: hasta la 1:00 de la madrugada del lunes 2 de marzo
  • Líneas: 1, corredor cero emisiones Eje Central; 2, Chapultepec-CETRAM Pantitlán; 5 San Felipe de Jesús - Hidalgo

¿Qué estaciones del Metrobús NO darán servicio este domingo?

De acuerdo con las autoridades estas son las estaciones del Metrobús que permanecerán cerradas este domingo 1 de marzo debido al arribo de los fans al concierto de Shakira, el cual también se transmitirá en pantallas gigantes desde el Monumento a la Revolución y el Hemiciclo a Juárez.

  • Línea 3: las estaciones Mina, Juárez y Balderas a partir de las 3:00 de la tarde permanecerán cerradas. "El servicio será de Tenayuca a Buenavista y de Balderas a Pueblo Santa Cruz Atoyac"
  • Línea 4: las rutas norte y sur NO brindarán servicio todo el día. "El servicio será UNICAMENTE de San Lázaro al AICM y de San Lázaro a Pantitlán y Alameda Oriente"
  • Línea 7: estaciones Hidalgo y El Caballito estarán cerradas a partir de las 3:00 de la tarde. "El servicio será de Campo Marte a Amajac y de Glorieta Violeta a Indios Verdes"

