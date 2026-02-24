Tras el éxito de los conciertos de Shakira en el Estadio GNP, la "Loba" cerrará este fin de semana su ciclo de presentación en la Ciudad de México dando un concierto gratis en el Zócalo este sábado 1 de marzo.

Ante el furor que se sabe causará la cantautora de "Pies descalzos", la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la ciudad informó en sus redes la lista de objetos prohibidos que no podrán ingresar al evento masivo.

Toma nota y haz planes con tus amigos para disfrutar algunas de las canciones que cantará Shakira como parte de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour". Recuerda que el concierto gratuito en el Zócalo iniciará a las 8:00 de la noche.

¿Cuáles son los objetos que NO podrás llevar al concierto de Shakira en el Zócalo?

De acuerdo con la publicación en redes de la SSC estos son los 10 objetos que te quitarán en el filtro de seguridad:

Bolsas voluminosas

voluminosas Objetos punzantes como cúter, navajas y agujas

Latas

Bebidas alcohólicas

Hieleras

Aerosoles

Rayos laser

Envases de vidrio

Drones

Pirotecnia

NO se permitirá el paso de ANIMALES de compañía, ya sea perros o gatos

¿Qué objetos SÍ podrás llevar al concierto masivo de Shakira en el Zócalo?

Esta es la lista de las cosas que SÍ podrás ingresar a la plancha del Zócalo para disfrutar a Shakira:

Cangurera

Bolsa de mano

Celular

Binoculares

Chamarras

Impermeables

Tenis cómodos

Zapatos

Baterías externas para celular

¿Vas a asistir al concierto de @shakira en el #Zócalo? 🎤



¿Sabes qué objetos no puedes ingresar? 🤔🍺🥫🧊

Checa lo que SI ✅ y lo que NO 🚫está permitido y evita contratiempos. 👇🏼



💡Recuerda: El evento es totalmente #Gratuito. Ahí estaremos para brindarte atención y apoyo en… pic.twitter.com/8iiHnibFzQ — SSC CDMX (@SSC_CDMX) February 24, 2026

¿Cuáles son las rutas para llegar al concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX?

Las principales calles para llegar al Zócalo de la Ciudad de México son:

Avenida Francisco I. Madero

5 de mayo

16 de septiembre

5 de febrero

20 de noviembre

José María Pino Suárez

Tacuba

Sin embargo, recuerda que algunas calles son peatonales y en otras sí hay tránsito vehicular.

Además, de que, como parte de los operativos de seguridad en eventos masivos, las autoridades horas antes cierran totalmente el tránsito en inmediaciones del Zócalo.

La SSC publicó el mapa de las rutas alternas para que los conductores puedan evitar las afectaciones viales que el concierto pueda ocasionar este sábado, entre las que están:

Eje 1 Norte

Avenida de los Insurgentes

Avenida Chapultepec

Dr. Claudio Bernard

Lorenzo Boturini

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

Las autoridades exhortaron a la población que busque llegar al primer cuadro del Centro Histórico este próximo sábado mantenerse atento a las redes sociales de OVIALCDMX para planear la ruta.

🎤✨ Este domingo 1° de marzo a las 20:00 h, @shakira llega al Zócalo para ofrecer un concierto totalmente gratuito. 💃🪩



👉🏼 Anticipa tu salida para evitar cualquier contratiempo y consulta las alternativas viales con @OVIALCDMX y la @SSC_CDMX para planear tu ruta. 📍… pic.twitter.com/P5wFZ1MAoD — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) February 24, 2026

Por su parte, en las redes sociales de Shakira anunció que parte del concierto del Zócalo será transmitido en vivo por sus canales oficiales.