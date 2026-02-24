TE RECOMENDAMOS
¡Oficial! Shakira en el Zócalo CDMX 2026: Fecha, horario y cómo ver la transmisión en vivo del concierto gratis
Destrozan el look de Fátima Bosch en TV chilena, aunque su vestido tiene causa solidaria para ese país. VIDEO
Tras el éxito de los conciertos de Shakira en el Estadio GNP, la "Loba" cerrará este fin de semana su ciclo de presentación en la Ciudad de México dando un concierto gratis en el Zócalo este sábado 1 de marzo.
Ante el furor que se sabe causará la cantautora de "Pies descalzos", la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la ciudad informó en sus redes la lista de objetos prohibidos que no podrán ingresar al evento masivo.
Compra aquí boletos para el World Tour 2026 de Shakira
Toma nota y haz planes con tus amigos para disfrutar algunas de las canciones que cantará Shakira como parte de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour". Recuerda que el concierto gratuito en el Zócalo iniciará a las 8:00 de la noche.
¿Cuáles son los objetos que NO podrás llevar al concierto de Shakira en el Zócalo?
¡Oficial! Shakira en el Zócalo CDMX 2026: Fecha, horario y cómo ver la transmisión en vivo del concierto gratis
De acuerdo con la publicación en redes de la SSC estos son los 10 objetos que te quitarán en el filtro de seguridad:
- Bolsas voluminosas
- Objetos punzantes como cúter, navajas y agujas
- Latas
- Bebidas alcohólicas
- Hieleras
- Aerosoles
- Rayos laser
- Envases de vidrio
- Drones
- Pirotecnia
- NO se permitirá el paso de ANIMALES de compañía, ya sea perros o gatos
Destrozan el look de Fátima Bosch en TV chilena, aunque su vestido tiene causa solidaria para ese país. VIDEO
¿Qué objetos SÍ podrás llevar al concierto masivo de Shakira en el Zócalo?
Esta es la lista de las cosas que SÍ podrás ingresar a la plancha del Zócalo para disfrutar a Shakira:
- Cangurera
- Bolsa de mano
- Celular
- Binoculares
- Chamarras
- Impermeables
- Tenis cómodos
- Zapatos
- Baterías externas para celular
Adquiere aquí entradas para el concierto de Shakira en el Estadio GNP
¿Cuáles son las rutas para llegar al concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX?
Las principales calles para llegar al Zócalo de la Ciudad de México son:
- Avenida Francisco I. Madero
- 5 de mayo
- 16 de septiembre
- 5 de febrero
- 20 de noviembre
- José María Pino Suárez
- Tacuba
Sin embargo, recuerda que algunas calles son peatonales y en otras sí hay tránsito vehicular.
Además, de que, como parte de los operativos de seguridad en eventos masivos, las autoridades horas antes cierran totalmente el tránsito en inmediaciones del Zócalo.
La SSC publicó el mapa de las rutas alternas para que los conductores puedan evitar las afectaciones viales que el concierto pueda ocasionar este sábado, entre las que están:
- Eje 1 Norte
- Avenida de los Insurgentes
- Avenida Chapultepec
- Dr. Claudio Bernard
- Lorenzo Boturini
- Eje 1 Norte
- Eje 1 Oriente
Las autoridades exhortaron a la población que busque llegar al primer cuadro del Centro Histórico este próximo sábado mantenerse atento a las redes sociales de OVIALCDMX para planear la ruta.
Por su parte, en las redes sociales de Shakira anunció que parte del concierto del Zócalo será transmitido en vivo por sus canales oficiales.
[Publicidad]