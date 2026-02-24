Luego de la suspensión de clases en Jalisco y 11 estados más tras la ola de violencia por la detención y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", las autoridades educativas confirmaron el regreso a las actividades académicas presenciales.

Pablo Lemus, gobernador jalisciense, anunció este lunes que a partir del próximo miércoles 25 de febrero los alumnos de la entidad de todos los niveles educativos reanudarán clases presenciales.

En el marco del regreso a las actividades académicas detalló que: "No se registran nuevas incidencias y continuamos liberando carreteras y retirando vehículos siniestrados. Se reforzó la presencia de seguridad para apoyar a quienes quedaron varados y garantizar condiciones de tranquilidad en puntos estratégicos, como Puerto Vallarta y el Área Metropolitana de Guadalajara".

Por su parte, autoridades la Universidad de Guadalajara anunciaron ayer que desde este martes las actividades académicas y administrativas se restablecerían a distancia.

El Código Rojo que activamos el día de ayer nos ha permitido actuar con oportunidad y coordinación entre todos los niveles de gobierno para procurar la seguridad de la ciudadanía y el sector productivo.



En acuerdo con la Mesa de Seguridad, quiero anunciar el regreso a clases en…

Asimismo, de acuerdo con las autoridades educativas estatales desde este martes 24 de febrero se reactivaron las clases regulares en todos los municipios de:

Estado de México

Nayarit

Hidalgo

Guanajuato

Michoacán

Querétaro

Por ello, mañana miércoles todos los estudiantes del país tendrán que pasar lista de forma habitual luego de la ola de violencia desatada por el crimen organizado este fin de semana en 20 entidades en respuesta al operativo de las Fuerzas Federales y la Guardia Nacional para la detención de "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y señalado de ser el principal traficante de fentanilo a Estados Unidos.

¿Qué dice el calendario SEP 2025-2026 sobre la suspensión de clases?

De acuerdo con el Calendario Escolar de la SEP para este miércoles no tiene indicado ningún día de asueto o descanso obligatorio por lo que todas las escuelas de nivel básico funcionarán con normalidad.

Sin embargo, como ya estamos terminado este mes, el viernes 27 de febrero no habrá clases debido a que los docentes realizarán su junta mensual de Consejo Técnico Escolar.

Por lo anterior se suspenderán clases en preescolar, primaria y secundaria en colegios públicos y privados.