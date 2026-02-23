TE RECOMENDAMOS
El Consulado de Estados Unidos en Guadalajara informó la suspensión de servicios rutinarios de visas y atención a ciudadanos estadounidenses para el martes 24 de febrero de 2026, debido a operaciones de seguridad en curso tras los hechos violentos registrados luego de la muerte de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La sede diplomática señaló en sus redes que la medida responde a las interrupciones en los traslados y condiciones de seguridad en la región.
¿Qué servicios quedan suspendidos?
El Consulado detalló que quedan suspendidos:
- Servicios rutinarios de visas
- Atención regular a ciudadanos estadounidenses
Las autoridades pidieron a los solicitantes revisar su correo electrónico, donde recibirán información actualizada sobre la reprogramación de sus citas.
Servicios consulares de emergencia
Los ciudadanos estadounidenses que requieran atención de emergencia pueden comunicarse a los siguientes números:
- Desde México: +1-202-501-4444
- Desde Estados Unidos: +1-888-407-4747
Recomiendan registrarse en el programa STEP
El Consulado también exhortó a los ciudadanos estadounidenses a inscribirse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP) a través del sitio oficial:
El registro permite recibir alertas y actualizaciones de seguridad directamente del gobierno de Estados Unidos.
Llamado a mantenerse informados
La representación diplomática agradeció la comprensión de los usuarios y recomendó mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre la reanudación de servicios en Guadalajara.
