El Consulado de Estados Unidos en Guadalajara informó la suspensión de servicios rutinarios de visas y atención a ciudadanos estadounidenses para el martes 24 de febrero de 2026, debido a operaciones de seguridad en curso tras los hechos violentos registrados luego de la muerte de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La sede diplomática señaló en sus redes que la medida responde a las interrupciones en los traslados y condiciones de seguridad en la región.

¿Qué servicios quedan suspendidos?

El Consulado detalló que quedan suspendidos:

Servicios rutinarios de visas

Atención regular a ciudadanos estadounidenses

Las autoridades pidieron a los solicitantes revisar su correo electrónico, donde recibirán información actualizada sobre la reprogramación de sus citas.

Servicios consulares de emergencia

Los ciudadanos estadounidenses que requieran atención de emergencia pueden comunicarse a los siguientes números:

Desde México: +1-202-501-4444

Desde Estados Unidos: +1-888-407-4747

Recomiendan registrarse en el programa STEP

El Consulado también exhortó a los ciudadanos estadounidenses a inscribirse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP) a través del sitio oficial:

https://step.state.gov

El registro permite recibir alertas y actualizaciones de seguridad directamente del gobierno de Estados Unidos.

Llamado a mantenerse informados

La representación diplomática agradeció la comprensión de los usuarios y recomendó mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre la reanudación de servicios en Guadalajara.