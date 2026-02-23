El Consulado General de Estados Unidos en Tijuana informó que reanudará sus servicios de visas este martes 24 de febrero de 2026, luego de que el lunes 23 suspendiera operaciones debido a los hechos violentos registrados tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) líder del CJNG.

De acuerdo con el aviso oficial, tanto el Consulado como el Centro de Atención al Solicitante (CAS) abrirán con normalidad para atender las citas programadas regularmente para visas y servicios a ciudadanos estadounidenses.

¿Qué pasará con las citas de visa del 23 de febrero?

Las citas para visas que estaban programadas para el lunes 23 de febrero de 2026 serán reprogramadas automáticamente para el viernes 27 de febrero, respetando la misma hora asignada originalmente.

Las autoridades consulares pidieron a los solicitantes presentarse en la nueva fecha sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Servicios para ciudadanos estadounidenses

Las personas que tenían cita para servicios a ciudadanos estadounidenses deberán reprogramarla a través del sitio oficial:

👉 http://mytravel.state.gov/s/scheduling

Teléfonos de contacto para emergencias consulares

Si usted es ciudadano estadounidense en México y requiere asistencia consular, puede comunicarse a:

Desde México: (55) 2579 2000

Desde Estados Unidos: 011 52 55 2579 2000

También: +1-301-985-8843

Departamento de Estado – Asuntos Consulares: +1-888-407-4747 o +1-202-501-4444

¿Por qué se suspendieron las citas?

El Consulado suspendió actividades el lunes 23 de febrero como medida preventiva ante los hechos de violencia registrados en distintos puntos del país tras el operativo en el que murió el líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Con la reanudación de servicios, las autoridades estadounidenses indicaron que las operaciones regresan a la normalidad este martes 24 de febrero.