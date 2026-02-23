"Lo más importante" es "proteger a la gente", afirmó este lunes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, luego de que un operativo militar que culminó en la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera desatara una ola de violencia con más de 200 bloqueos en las vías.

"Es lo más importante, proteger a toda la población, proteger a la gente, proteger al pueblo", dijo la mandataria en su habitual rueda de prensa matutina.

El domingo, la Secretaría de Seguridad reportó 252 bloqueos en carreteras de 20 estados, principalmente Jalisco (oeste), como respuesta del Cártel Jalisco Nueva Generación a la muerte de su líder.