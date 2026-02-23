El gobierno mexicano informó el lunes que durante la ola de violencia desencadenada por el Cártel de Jalisco Nueva Generación después de que el ejército matara a su líder, Nemesio Oseguera Cervantes durante un operativo para capturarlo, murieron 28 personas, entre ellas, 25 miembros de la Guardia Nacional , un guarda de prisiones, un funcionario de la fiscalía y una mujer.

Además, según indicaron los miembros del Gabinete de Seguridad durante la conferencia presidencial matutina, murieron más de 40 delincuentes entre el operativo y los enfrentamientos que tuvieron lugar posteriormente en varios estados del país.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que hubo 27 agresiones contra la autoridad y fueron detenidas 70 personas.

Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, dirigía una de las redes criminales de más rápido crecimiento en México, notoria por traficar fentanilo, metanfetamina y cocaína a Estados Unidos y por perpetrar ataques descarados contra funcionarios gubernamentales que la desafiaban.

Murió durante un tiroteo en su estado natal de Jalisco cuando el ejército mexicano intentaba capturarlo. Integrantes del cártel respondieron con violencia en todo el país, bloqueando carreteras e incendiando vehículos.