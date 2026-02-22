TE RECOMENDAMOS
El ejército mexicano anunció este domingo que mató al poderoso capo del narcotráfico Nemesio Oseguera "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante un violento operativo en el estado de Jalisco.
El ejército dijo en un comunicado que el "Mencho" resultó herido en un enfrentamiento con militares en la localidad de Tapalpa, en Jalisco (oeste), y murió "durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México".
El ejército añadió que, para la ejecución de esta operación, "además de los trabajos de inteligencia militar central" (...) "se contó con información complementaria" por parte de autoridades estadounidenses.
- Estados Unidos aplaude operativo -
Autoridades de Estados Unidos aplaudieron el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera.
"Se me ha informado que fuerzas de seguridad mexicanas han matado a 'El Mencho', uno de los capos de la droga más sanguinarios", dijo en la red X, Christopher Landau, subsecretario de Estado de ese país.
"Esto es un gran hito para México, Estados Unidos, América Latina y el mundo (...). Los buenos somos más que los malos. Felicidades a las fuerzas del orden público de la gran nación mexicana", añadió.
La muerte del "Mencho" ocurre en medio de la presión del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, para que México frene el envío de drogas, en particular del fentanilo, a su país.
Trump ha amagado en varias ocasiones con aranceles a las exportaciones mexicanas, al señalar que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no ha hecho lo suficiente para combatir al narcotráfico.
