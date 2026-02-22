La embajada de Estados Unidos en México emitió este domingo una alerta para que sus ciudadanos no salgan a la calle en Jalisco (oeste), así como en otros cinco estados del país, debido a la ola de violencia desatada por tras la muerte en operativo federal del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

"Debido a operaciones de seguridad en marcha en múltiples estados y bloqueos y actividad criminal relacionados con ellos, los ciudadanos de Estados Unidos deben quedarse en casa en los lugares mencionados hasta un próximo aviso", señaló la embajada estadounidense en un mensaje en redes sociales.

Por su parte, las autoridades canadienses solicitaron esta domingo a sus ciudadanos que eviten salir a las calles de Puerto Vallarta y otras zonas del estado mexicano de Jalisco por la violencia entre los carteles de la droga y las fuerzas de seguridad de México, así como por la aparición de bloqueos en las carreteras.

En una advertencia emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá, se recomienda a los ciudadanos en el estado de Jalisco que permanezcan en sus residencias y que mantengan "un bajo perfil".