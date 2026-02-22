Candice Swanepoel, supermodelo y estrella de las pasarelas internacionales, hizo una sesión fotográfica para la reciente campaña publicitaria de Victoria’s Secret x Tropic of C en la que posó más glamurosa y bella que nunca con un atuendo hecho ideal para la temporada de calor.

En su cuenta de Instagram compartió varias tomas de la sesión, incluidas fotografías en las que la sudafricana vistió un pequeño traje de baño de dos piezas, que apenas cubrió lo necesario en su silueta de infarto, diseñado con tela brillante y argollas doradas.

Su conjunto estuvo compuesto por un sostén push up con pequeñas copas triangulares y cuello halter, a juego con un bikini de tipo thong de corte alto en las piernas.

Presumió su belleza con maquillaje en tonos bronceados y nude, bastante naturales; su cabello se lució peinado con voluminosos mechones ondulados.

“Nuevo Tropic of C: Tu mejor verano comienza aquí”, se lee en la campaña publicitaria compartida en redes para la temporada primavera-verano. “Cargando: días más cálidos por delante. Ahora puedes comprar Tropic of C en línea y en algunas tiendas de Victoria's Secret”, dice otra publicación.

En otras fotografías la modelo usó un monokini negro de cuello hlater y un bikini verde estampado con colores degradados.

La reciente campaña publicitaria marca la segunda colaboración de Victoria’s Secret con Tropic of C, marca de trajes de baño femeninos de Candice Swanepoel.

En una declaración hecha para el lanzamiento de la colección, la modelo habló sobre su asociación con la marca de moda de lujo, resaltando: “Continuar esta asociación con Victoria's Secret es para mí increíblemente significativo".

“Esta nueva colección es una emocionante evolución de nuestra primera colaboración (...) Combina la feminidad icónica de Victoria's Secret con la sensibilidad elevada y sostenible de Tropic of C. Y estoy encantada de compartirlo”.

La celebridad no sólo es la imagen de la colección, sino que participó activamente como diseñadora de las prendas, poniendo por delante la estética característica de su marca Tropic of C.

“El resultado es una mezcla segura y elevada de ambos mundos: la energía del color icónico de Victoria's Secret se une a la atención característica de Tropic of C por el corte, la textura y el ajuste”, dijo.

La estrella sudafricana lanzó la nueva colaboración con la marca de lencería de lujo a inicios de este año, poco después de que ella se convirtiera en una de las protagonistas en el fashion show de Victoria’s Secret en octubre pasado.