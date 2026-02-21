El mensaje de despedida que Eric Dane grabó para sus hijas conmovió a los fans pues el actor habría dejado como petición que dichas palabras no fueran dadas a conocer sino hasta después de su muerte. Netflix decidió lanzar la entrevista que le hicieron al artista para la serie documental de Netflix 'Famous Last Words' y fue en dicho video en el que el famoso les dice a sus pequeñas que disfruten el presente y aprecien el momento. “Billie y Georgia, estas palabras son para ustedes. Lo intenté, tropecé a veces pero lo intenté. En general la pasamos genial, ¿no?”, dice el actor.

Netflix lanzó la última entrevista que concedió Eric Dane, quien falleció el 19 de febrero a los 53 años por Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA); en dicha plática, el actor de Grey’s Anatomy se dirige a sus hijas, les aconseja y les pide "que aprecien el presente".

"El presente es todo, aprecien el momento", dice Dane, quien saltó a la fama por su personaje del doctor Mark Sloan en la serie Grey's Anatomy. De acuerdo con lo dado a conocer, aceptó grabar con la condición de que su entrevista saldría al aire después de su muerte.

Según Netflix, en la conversación, Eric Dane habló abiertamente de su lucha contra la ELA y de su matrimonio con Rebecca Gayheart, con quien estuvo casado de 2004 hasta 2018 y con quien tuvo dos hijas, Billie, de 15 años, y Georgia, de 13.

“Cuando alguien vea esto, ya no estaré aquí, y puedo decir que nunca he vuelto a enamorarme de otra mujer con la misma intensidad con la que me enamoré de Rebecca”, aseveró. A sus hijas les dice que vivan con intensidad el ahora: “Durante años he estado perdido en mi cabeza durante largos períodos de tiempo, revolcándome en la autocompasión, la vergüenza y la duda. Así que tiene que vivir el ahora. El presente es todo. Aprecien cada momento".

De igual forma les pide que se enamoren, aunque no necesariamente de una persona, sino que se refiere a que encuentren una pasión por algo en la vida que las motive a levantarse de su cama todas las mañanas. “Todavía quiero ponerme frente a una cámara”, señaló Dane, dejando en claro lo mucho que le gustaba su profesión y como ésta le ayudó para salir adelante.

Por último, confesó los desafíos de padecer ELA: “Ya no puedo hacer las cosas que solía hacer. No puedo conducir, ir al gimnasio, tomar un café, pasar el rato. Pero he aprendido a aceptar alternativas (...) esta enfermedad me está arrasando el cuerpo lentamente, pero nunca me arrebatará el espíritu”, precisó.

Finalizó su mensaje de despedida con las siguientes palabras: “Billie y Georgia, son mi corazón. Son mi todo. Buenas noches. Las amo. Esas son mis últimas palabras”.

🔴 | El actor Eric Dane grabó una entrevista para “Famous Last Words” con la condición de que se emitiera después de su muerte.



En el mensaje, dirigido a sus hijas Billie y Georgia, pidió vivir en el presente, enamorarse de una pasión, elegir bien a los amigos y luchar con… pic.twitter.com/9dhtv4o0zy — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 20, 2026

En la entrevista, que fue grabada en noviembre de 2025, se ve al actor con dificultades para moverse y hablar.

"Qué hermosas palabras para sus hijas, pero sin pensarlo también lo son para el mundo entero", "Pedazo de testimonio. Eric irá al Cielo. Vivir el Presente es lo mejor", "Casi no comento cosas del "espectáculo", pero esto...esto es un mensaje de la REALIDAD; aprecio que lo haya compartido con todos", "Sus hijas se sentirán orgullosas de su papá", "Qué pena más grande y qué mensaje tan útil para todos los que vivimos perdidos en la vorágine del día a día" y "Te amaremos por siempre, Eric", fueron las reacciones de los fans al mensaje de despedida de Eric Dane.