Luego de que el expríncipe Andrés fuera puesto en libertad tras haber sido detenido por algunas horas debido a sus nexos con Jeffrey Epstein, el pueblo de Reino Unido mostró su indignación ante el caso y pidió la renuncia del rey Carlos III al trono, ya que considera que no ha actuado de la forma correcta para que se logre justicia.

La realeza británica enfrenta su peor escándalo en muchos años, algunos incluso señalan que es mayor que el que se produjo tras la muerte de la princesa Diana; desde que se mencionó que Andrés, hijo de la reina Isabel II, tenía una relación cercana con Epstein y que además se le acusó directamente de abuso sexual de menores, la familia real ha estado bajo los reflectores y continúamente se cuestiona su proceder en el tema.

La liberación del expríncipe Andrés causó descontento e indignación ya que el integrante de la familia real apenas permaneció unas horas en detenido para posteriormente ser puesto en libertad “bajo investigación”. Esta resolución generó una ola de señalamientos en contra del rey Carlos, incluso, el público en general y usuarios de redes sociales le llegaron a pedir que abdicara.

El biógrafo real Andrew Lownie dijo a RadarOnline que el monarca debe adoptar lo que describió como una postura "muy clara" y decisiva a medida que se desarrolla la investigación. “Creo que el rey Carlos debe ser muy claro en cuanto a su cooperación y permitir que su personal preste declaración a la policía y proporcione toda la correspondencia interna, todas las denuncias presentadas contra Andrés y todo el material que la policía necesita para llevar a cabo una investigación adecuada”, comentó.

A la pregunta sobre qué pasaría si Andrés no fuera procesado, pero aparecieran pruebas de un encubrimiento de parte del palacio, Lownie respondió: “Bueno, creo que es muy grave. Creo que entonces la gente pedirá una limpieza total”.

Añadió: “No creo que William esté implicado de ninguna manera en este escándalo, y creo que habrá cada vez más peticiones para que el Rey renuncie”. Por su parte, un experto en derecho constitucional afirmó que había mucho en juego: “Si surgieran pruebas creíbles de que el palacio obstruyó u ocultó material, la presión sobre Carlos sería inmensa para que dimitiera del trono anticipadamente. La abdicación pasaría de ser un tema marginal a un debate general”.

Además, enfatizó: “La monarquía sobrevive gracias a la confianza pública; cualquier percepción de protección institucional podría ser explosiva”.