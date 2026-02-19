Una de las preguntas que más se ha hecho en las últimas horas luego de que se diera a conocer la detención, y posterior liberación, del expríncipe Andrés es qué pasó con sus familiares más cercanos, es decir, su exesposa Sarah ferguson, y sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia. La prensa británica señaló que se desconoce el paradero de las tres mujeres, por lo que nadie sabe dónde están.

En las primeras horas de este 19 de febrero de 2026, Andrés Mountbatten-Windsor fue detenido por la policía, en un hecho nunca antes visto en la historia de la familia real británica. Las autoridades comunicaron que el arresto se debió a la “sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público”, en relación con el caso Epstein, cuando el hermano del rey Carlos III era representante especial de Reino Unido para el Comercio Internacional.

La detención del exduque de York, de 66 años, provocó todo un escándalo en Reino Unido y miles de reacciones a nivel mundial, la mayoría celebrando el hecho, pues consideran que está más que clara la relación cercana que habría entre Andrés y Jeffrey Epstein (quien fue acusado de varios delitos, entre estos, abuso sexual de menores). Sin embargo, horas más tarde, la policía comunicó que Andrés fue puesto en libertad "bajo investigación", por lo que continuarán las indagaciones.

Con todo el escándalo que lo rodea, una de las incógnitas que surgió es qué opinan las hijas del expríncipe y su exesposa, quien hasta hace unos meses compartía residencia real con el “hijo favorito de la reina Isabel II”. De acuerdo con el medio Express, Beatriz y Eugenia están "destrozadas"; por su parte, la editora de la revista Woman, Emily Andrews, declaró que Beatriz y Eugenia están “horrorizadas” por los correos electrónicos de su madre a Epstein, y “horrorizadas y avergonzadas” por las fotos de su padre y una mujer no identificada. De acuerdo con la editora, las princesas ahora buscarán “reconstruir su imagen” separándose de sus padres.

El escritor sobre realeza británica, Andrew Lownie, especuló que ambas se concentrarían ahora en sus trabajos fuera de la familia real (Beatriz dirige una empresa de asesoría tecnológica, mientras que Eugenia trabaja para la galería de arte Hauser and Worth). Lownie declaró a Woman, según The Mirror lo siguiente: “La única manera de que actúen ahora es no ser fotografiadas nunca con sus padres y tratar de distanciarse lo máximo posible”.

Sobre el paradero de Sarah Ferguson, también conocida como Fergie, la duda es la misma, pues no se sabe a ciencia cierta dónde vive y si se encontraba con Andrés al momento de su detención; también, el público pregunta si ella debería ser arrestada ya que se ha comprobado que tenía una relación cercana con Epstein y, al ser pareja del exduque de York, tenía conocimiento de los temas delicados de los que se le acusa.

De manera oficial, la princesa Beatriz, de 37 años, y la princesa Eugenia, de 35, no se han pronunciado sobre el reciente arresto y posterior liberación de su padre; de igual forma, Sarah Ferguson, de 66 años, permanece en silencio; las tres integrantes de la familia real no han hecho publicaciones en sus redes sociales oficiales desde hace más de tres meses, fecha que coincidiría con el retiro de los títulos reales a Andrés Mountbatten-Windsor.