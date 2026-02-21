La celebridad Kim Kardashian sabe que no hay mejor modelo que ella misma para modelar la nueva colección de Skims, su marca de fajas y ropa interior.

Deslumbró en su cuenta de Instagram al presumir un nuevo set de bikini nude, hecho con tela de algodón. Dejó a la vista su silueta curvilínea marcada por el ejercicio y llevó su cabellera suelta, ligeramente despeinada.

Kim Kardashian, de 45 años de edad, presumió la belleza de su rostro con un maquillaje compuesto por base, contour, rubor, labial rosa y sombras doradas sobre los párpados. Sumó miles de comentarios que apuntaron: “Oh por Dios, luces hermosa” y “Lo hiciste de nuevo. Siempre sorprendente”.

La nueva colección de algodón de Skims también fue modelada por Kylie Jenner, quien elevó la temperatura en redes sociales con una atrevida sesión.

Las fotografías salen a la luz luego de que Kim Kardashian, de 45 años, confirmara su romance con el piloto de carreras de Fórmula Uno, Lewis Hamilton, de 41 años. La noticia sorprendió, pues ellos se conocen desde hace más de 10 años.

De hecho, una fuente dijo al tabloide Daily Mail que Kanye West está “muy celoso”. “Ye está muy celoso, sí, se siente raro. Siempre se le hace raro ver a su exesposa salir con otro hombre. Se sentía raro con Pete Davidson y ahora se siente raro con Lewis Hamilton”, señaló.

Por ahora, Kim Kardashian le da poca importancia a lo que diga su ex. Ha llevado a su marca Skims a convertirse en todo un imperio. Fue valorada en 5,000 millones de dólares tras una ronda de financiación liderada por Goldman Sachs.

Una de las más recientes colaboraciones la tuvo con Nike, pero también ha lanzado colecciones con firmas de la talla de Dolce & Gabbana.

Según Kim Kardashian, SKIMS siempre se ha dedicado a redefinir lo esencial. “Aportamos el nivel de innovación, inclusión y calidad que la gente espera de productos que realmente marcarán la diferencia”, señala.

En entrevista con WWD.com dijo que sí visualiza hacer un desfile de modas con su marca, pero le daría un toque especial. “Tendría que ser una experiencia más que un desfile normal, pero nunca descartaría nada”.

“Conozco cada uno de los productos que tenemos, he probado todos los productos que están saliendo. Me encanta mostrar siempre nuestras medias y fajas. Creo que es muy importante, porque uso fajas con todo y creo que antes de [SKIMS], no es que no estuvieran aceptadas, simplemente no estaban de moda”, agregó.