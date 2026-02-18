Hailey Bieber elevó la temperatura entre sus fanáticos luego de compartir en redes sociales algunos detalles de su reciente viaje a Australia. En una reciente publicación, la modelo hizo alarde de su belleza y de su silueta de impacto con diminutas prendas.

En un video compartido en Instagram, la modelo posó frente a la cámara haciendo alarde de sus abs de acero y diminuta cintura, ataviada con una toalla de baño blanca atada por la cintura y otra más pequeña cubriendo su pecho.

En la imágenes, la esposa de Justin Bieber lució su belleza con una mínima cantidad de maquillaje, sombras en los párpados y labial color mauve; su cabello se mostró recogido con una toalla envuelta en la cabeza.

Aprovechó las publicaciones en redes sociales para hacerle promoción a su línea de cuidado de la piel y maquillaje Rhode, con lanzamientos esenciales para la temporada primavera-verano.

La celebridad viajó a Australia para cumplir con varios compromisos laborales, entre ellos la inauguración de una tienda física de su marca en Sydney, presentación en la gala Vogue Summer Ball junto a estrellas como Rita Ora y Rosie Huntington-Whiteley.

Asimismo, fue una de las invitadas especiales a la alfombra roja de la película Cumbres Borrascosas. Posó en la alfombra roja con un impresionante look negro transparente unto a los protagonistas Margot Robbie y Jacob Elordi.

La estrella de redes sociales recientemente habló sobre sus proyectos a futuro y la dirección que quiere tomar con su marca. En una entrevista con GQ señaló que nunca quiso vender su empresa a ELF por mil millones de dólares, sin embargo se convenció dado que era una de las mejores formas de hacerla crecer.

Añadió que seguirá trabajando en los lanzamientos, tanto en la creación como en las campañas publicitarias.

Aunado a esto, Hailey quiere hacer crecer su familia con Justin Bieber. En una entrevista separada con la misma revista, la modelo dijo que se siente más preparada para tener un segundo bebé con el cantante.

“Pero me siento mucho más preparada para volver a hacerlo, a diferencia de lo poco preparada que me sentí al hacerlo por primera vez”, agregó. En una entrevista más dijo que quiere tener más de un hijo.