En medio de la tensión por las declaraciones de Imelda Tuñón contra José Manuel Figueroa y Maribel Guardia, Ninel Conde, expareja del hijo de Joan Sebastian, evitó pronunciarse sobre la polémica, pero recordó el episodio de violencia, que según ella, sufrió hace años cuando fue novia del hermano de Julián.

En entrevista con medios, la llamada "Bombón asesino" dejó entrever que aún está llevando un proceso tras haber sido una víctima de violencia, de la cual logró salir por "ayuda divina".

" Dios me salvó. Dios, mi mamá que fue y abrió la puerta, pero bueno, ya se van a enterar después ", comentó.

Ninel afirmó que con tras la experiencia vivida, buscará ayudar a otras mujeres a salir de casos así.

" (La violencia de pareja) es algo que yo he vivido y que creo que tiene que servir para que si puedo salvar una vida... porque eso es algo muy peligroso" , afirmó la exintegrante de la Casa de los Famosos.

Recientemente, Imelda Tuñón dijo que su difunto esposo, Julián Figueroa, habría sido víctima de abuso sexual por parte de su hermano mayor, José Manuel, hecho por el cual Maribel Guardia exigió en una carta pública que dejen en paz a la familia de su exesposo Joan Sebastian y explotó diciendo: "Nos han calumniado hasta el cansancio".

¿Qué dijo Ninel Conde sobre la polémica entre Imelda Tuñón, José Manuel Figueroa y Maribel Guardia?

Sobre esta polémica, Ninel Conde, quien sostuvo un noviazgo muy mediático con José Manuel Figueroa al inicio del 2000, lamentó el episodio por el que está atravesando Maribel Guardia.

" A mí me da mucha pena Maribel, que es la que está aquí viva y coleando, que tenga que pasar estas cosas. Yo no voy a hablar de ese tema, la verdad, es que es algo muy delicado y yo no sé y desconozco", aseguró la cantante.

Cabe mencionar que la polémica entre Imelda Tuñón, Maribel Guardia y el hijo mayor de Joan Sebastián tomó revuelo luego de que la joven viuda pusiera en duda la buena relación que ante las cámaras demostraron Julián y José Manuel Figueroa.

En respuesta, José Manuel demandó a Imelda por daño moral y para “salvaguardar su derecho y la dignidad de su hermano y su familia”.