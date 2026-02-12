El pleito entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia continúa creciendo y se siguen revelando nuevos detalles que causan controversia y más dudas sobre la muerte de Julián Figueroa. En esta ocasión fue Maryfer Centeno quien reveló un audio en el que supuestamente Imelda aseguró que su exsuegra pagó 300 mil pesos a los policías que atendieron su llamado cuando descubrieron el cuerpo de Julián.

La situación entre la familia de Julián Figueroa e Imelda Tuñón sigue empeorando ya que la viuda del joven cantante continúa revelando detalles que despiertan la polémica; la más reciente revelación la dio a conocer la grafóloga Maryfer Centeno, ya que compartió un audio en el que supuestamente Imelda señala que el día de la muerte de Julián no le permitieron tomar decisiones con respecto a su cuerpo y que, además, Maribel habría desembolsado una gran cantidad de dinero para las autoridades que se encontraban presentes.

En el audio presentado por Centeno se escucha que Tuñón dice lo siguiente: “A mí no me preocupa por que yo, o sea, realmente no estuve implicada, yo vi, estuve ahí, me tenían ahí sentada pero yo no pude decidir nada; aparte, yo no tenía el dinero, la que sacó los 300 mil pesos para pagar a los policías fue Maribel”.

Ante estas nueva información que salió a la luz, los internautas comentaron que esperan que la viuda de Julián Figueroa tenga pruebas porque nuevamente podría estarse metiendo en un serio problema. “Es un tema delicado y tendrá pruebas”, “Ahora va a salir con que es inteligencia artificial” y “Fatal”, fueron algunas de las reacciones.

Estas palabras de Tuñón generan dudas, sobre todo, porque circula el rumor de que no se realizó autopsia a Julián Figueroa, sino que inmediatamente se cremó. Recordemos que el hijo de Maribel murió en abril de 2023, en su domicilio ubicado en la Ciudad de México.

En el podcast Chingona Mente de Adriana Gallardo, Maribel relató el momento en que encontró el cuerpo sin vida de su hijo: "estaba recostado en su cama, en posición de descanso, con los ojos cerrados y una pierna cruzada, pareciendo que dormía".

Las declaraciones de Imelda han generado polémica en redes sociales, donde usuarios cuestionan la veracidad de sus dichos y piden claridad sobre el contexto de la acusación. Hasta el momento, Maribel Guardia no ha emitido una postura sobre este nuevo señalamiento.