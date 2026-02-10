José Manuel Figueroa decidió llevar el conflicto con Imelda Tuñón a otro nivel, luego de que la joven lo acusara de abusar sexualmente de Julián Figueroa. El cantante confirmó que sí procederá legalmente contra Imelda, luego de las declaraciones que ella realizó, las cuales, asegura, afectaron directamente su imagen. Por tal motivo, confirmó la demanda y lanzó un ultimátum a la viuda de su hermano.

El hijo de Joan Sebastian dejó claro que no está dispuesto a tolerar el señalamiento que hizo Imelda Tuñón sobre él y su hermano Julián Figueroa, quien falleció el 9 de abril de 2023. En entrevista con el periodista Javier Ceriani, José Manuel, dio a conocer que su equipo legal trabaja en una demanda formal. “Estoy esperando a que me den la demanda ya sellada con la fiscalía, estoy juntando todas las pruebas del daño que se ha causado y voy a hacer un video dando mi punto de vista a Imelda para que sepa”, expresó tajante.

Figueroa afirmó que cuenta con asesoría jurídica, por lo que no se trata de una advertencia al aire. “Al final de cuentas, sus declaraciones no se pueden minimizar con la gravedad de la acusación. En su mundo cree que todo es la pelea mediática, pero la más importante es la legal”, afirmó, dejando en claro que el conflicto debe llevarse en los tribunales y no en redes sociales.

Además, lanzó un ultimátum directo: espera que Imelda Tuñón compruebe su acusación o el proceso legal seguirá su curso sin marcha atrás.”O me comprueba ante el juicio con los testigos que tiene, si no los llama ella los llamo yo, o meterme a la cárcel o que pague ante la ley hasta el último centavo”, sentenció.

Imelda Tuñón confirma acusación de abuso contra José Manuel Figueroa: “No lo puedo desmentir”

Primero dijo que se trataba de inteligencia artificial, pero después, Imelda se retractó y aseguró que su acusación es real, así lo confirmó en entrevista con Gustavo Adolfo Infante. “Yo no quise meterme problemas con nadie, porque siento que esa fue una conversación que yo tuve con ella de algo que sí pasó. No lo puedo desmentir porque me preguntaron si lo puedo desmentir, no, no lo puedo desmentir”, dijo.

Del mismo modo, Imelda aseguró que la situación de abuso sexual supuestamente cometida por José Manuel Figueroa contra Julián Figueroa era del conocimiento de Maribel Guardia y de varios familiares y personas cercanas a su expareja. “Se lo dijo a su mamá, se lo dijo a dos de sus hermanas, se lo dijo a muchos amigos suyos y uno de ellos incluso está dispuesto a hablar. Me dijo que no le gustaría tocar tanto ese tema, pero está dispuesto a hablar porque me están jugando muy sucio, y la verdad es que sí”.

Hasta el momento, Imelda Tuñón no ha respondido oficialmente a las declaraciones ni al anuncio de la demanda de José Manuel Figueroa, pero el tema ya generó controversia en las redes sociales.