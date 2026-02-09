Nuevamente, Eduardo Verástegui, exestrella juvenil de telenovelas mexicanas y hoy político a fin a la ideología de Donald Trump, arremetió contra Bad Bunny tras el explosivo show de medio tiempo del Super Bowl LX en el que los Seahawks se coronaron campeones sobre los Patriotas.

Pese a que el propio actor mexicano había exhortado a sus seguidores a no ver el 'halftime', él mismo no dudó en explotar contra la música del puertorriqueño.

"Exigen respeto, pero al mismo tiempo celebran, aplauden y normalizan que figuras como el 'conejito malo' las insulten , las cosifiquen y las degraden a través de sus canciones y videos (mujeres reducidas a objetos, lenguaje explícito, uso y descarte presentados como falso 'empoderamiento') " , escribió en su cuenta de X.

Verástegui aprovechó la coyuntura para dejar en claro sus valores morales sobre la representación hispana que se mostró en el Levi's Stadium, señalando que con la actuación del "conejo malo", en uno de los escenarios deportivos más icónicos de Estados Unidos, se "f estejó la humillación " sobre la dignidad.

"Que algo te haya emocionado no significa representación total. Los símbolos aislados no redimen un mensaje de fondo vulgar y degradante. Confundir ambas cosas es renunciar al discernimiento. No confundamos el ruido, la fama y el éxito mundano con la verdadera victoria ", dijo el político que desde hace días trató de hacer campaña contra la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl 60.

Asimismo, demeritó la creciente fama y logros recientes que Bad Bunny ha ganado en el mundo de la música, asegurando que se trata sólo de " ruido ".

" No todo lo que brilla es oro ", señaló el excantante del grupo Kairo.

Hay personas profundamente confundidas que exigen respeto, pero al mismo tiempo celebran, aplauden y normalizan que figuras como el “conejito malo” las insulten, las cosifiquen y las degraden a través de sus canciones y videos (mujeres reducidas a objetos, lenguaje explícito, uso… — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) February 9, 2026

¿Qué dijo Eduardo Verástegui sobre Bad Bunny antes del Super Bowl?

Desde hace unos días, al acercarse la fecha del Super Bowl en el que se enfrentaron Patriots vs Seahawks, Verástegui inició una cargada en contra de Bad Bunny en redes sociales, en la que incluso llamó a no ver el show.

Pese a las críticas del mexicano y otros políticos más, el puertorriqueño nunca contestó sobre los señalamientos en su contra.

Tras la participación del ganador del Grammy 2026 en el Super Bowl no se hicieron esperar las críticas, desde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hasta líderes de opinión, quienes cuestionaron el estilo, la música, los bailarines y la forma de hablar del reguetonero.

Lo anterior ha provocado una cascada de reacciones en redes, en donde la conversación se centra en la importancia de la representación latina en Estados Unidos, país donde se han endurecido las redadas contra migrantes.