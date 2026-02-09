TE RECOMENDAMOS
Reportero de ESPN rompe en llanto por show de Bad Bunny; seguidora de Trump lo critica: "quieren borrar la cultura americana y blanca"
Influencer pro-Trump estalla contra Bad Bunny en Super Bowl; llama "aliens" a migrantes y “prostitutas latinas” a bailarinas
Verástegui se lanza contra Bad Bunny: asegura que su música es ‘basura’ y que se comporta como ‘animal’
Super Bowl 2026. Eduardo Verástegui explota contra Bad Bunny y pide no ver el medio tiempo: “Es ruido tóxico”
Nuevamente, Eduardo Verástegui, exestrella juvenil de telenovelas mexicanas y hoy político a fin a la ideología de Donald Trump, arremetió contra Bad Bunny tras el explosivo show de medio tiempo del Super Bowl LX en el que los Seahawks se coronaron campeones sobre los Patriotas.
Pese a que el propio actor mexicano había exhortado a sus seguidores a no ver el 'halftime', él mismo no dudó en explotar contra la música del puertorriqueño.
Reportero de ESPN rompe en llanto por show de Bad Bunny; seguidora de Trump lo critica: "quieren borrar la cultura americana y blanca"
"Exigen respeto, pero al mismo tiempo celebran, aplauden y normalizan que figuras como el 'conejito malo' las insulten, las cosifiquen y las degraden a través de sus canciones y videos (mujeres reducidas a objetos, lenguaje explícito, uso y descarte presentados como falso 'empoderamiento')", escribió en su cuenta de X.
Verástegui aprovechó la coyuntura para dejar en claro sus valores morales sobre la representación hispana que se mostró en el Levi's Stadium, señalando que con la actuación del "conejo malo", en uno de los escenarios deportivos más icónicos de Estados Unidos, se "festejó la humillación" sobre la dignidad.
"Que algo te haya emocionado no significa representación total. Los símbolos aislados no redimen un mensaje de fondo vulgar y degradante. Confundir ambas cosas es renunciar al discernimiento. No confundamos el ruido, la fama y el éxito mundano con la verdadera victoria", dijo el político que desde hace días trató de hacer campaña contra la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl 60.
Super Bowl 2026. Eduardo Verástegui explota contra Bad Bunny y pide no ver el medio tiempo: “Es ruido tóxico”
Asimismo, demeritó la creciente fama y logros recientes que Bad Bunny ha ganado en el mundo de la música, asegurando que se trata sólo de "ruido".
"No todo lo que brilla es oro", señaló el excantante del grupo Kairo.
¿Qué dijo Eduardo Verástegui sobre Bad Bunny antes del Super Bowl?
Desde hace unos días, al acercarse la fecha del Super Bowl en el que se enfrentaron Patriots vs Seahawks, Verástegui inició una cargada en contra de Bad Bunny en redes sociales, en la que incluso llamó a no ver el show.
Verástegui se lanza contra Bad Bunny: asegura que su música es ‘basura’ y que se comporta como ‘animal’
Pese a las críticas del mexicano y otros políticos más, el puertorriqueño nunca contestó sobre los señalamientos en su contra.
Tras la participación del ganador del Grammy 2026 en el Super Bowl no se hicieron esperar las críticas, desde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hasta líderes de opinión, quienes cuestionaron el estilo, la música, los bailarines y la forma de hablar del reguetonero.
Lo anterior ha provocado una cascada de reacciones en redes, en donde la conversación se centra en la importancia de la representación latina en Estados Unidos, país donde se han endurecido las redadas contra migrantes.
[Publicidad]