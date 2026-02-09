El medio tiempo del Super Bowl 2026 de Bad Bunny sigue siendo el tema de conversación luego se haber conmovido a toda Latinoamérica por ser representada con lo más icónico de su cultura, en medio de las tensiones políticas en Estados Unidos por las leyes antiinmigrantes de Donald Trump.

México estuvo presente en el show del Conejo Malo y no sólo por haber sido mencionado en la lista de países de Latinoamérica, sino por haber sido representado por el boxeador mexicano Emiliano Vargas.

En uno de los cameos apareció Vargas simulando una pelea con el boxeador puertorriqueño Xander Zayas; ambos pugilistas representaron el deporte que ambas naciones practican y en el que son destacables a nivel mundial, incluso que generan millones de dólares con las peleas de alto perfil, principalmente en Estados Unidos.

Vargas y Zayas aparecieron brevemente durante el recorrido de Bad Bunny por los sembradíos, mientras interpretaba Tití me preguntó, previo a las participaciones de Lady Gaga y Ricky Martin.

¿Quién es Emiliano Vargas?

Emiliano Vargas, mejor conocido como El General, ha ganado terreno en el boxeo profesional desde que debutó en 2022 y sigue consolidándose como una de las jóvenes promesas más destacadas del momento en México y el extranjero.

El pugilista mexicano-estadounidense es hijo del ex campeón Fernando El Feroz Vargas.

Emiliano ha sido tema de conversación en las últimas horas en redes sociales tras aparecer en el show de Bad Bunny. En Instagram se han viralizado imágenes de momentos destacables en el escenario y backstage.

En un carrete de Instagram aparece junto a Benito Antonio Martínez Ocasio y Zayas, además de posar con su short de boxeo con los colores de la bandera mexicana.

En otra publicación, el boxeador, de 22 años, posó en el campo de futbol y escribió: “Arriba latinos. Primer atleta mexicano en estar en el halftime show del Super Bowl".

La aparición de Vargas fue sólo un pequeño guiño de México y de América Latina en el medio tiempo.

Durante el show, Benito dejó ver la cultura mexicana, y de otros países latinos, a través de los puestos de tacos en la esquina, en el niño que dormía en tres sillas de plástico, en el boxeo y en los migrantes que van a Estados Unidos para trabajar en los campos agrícolas, muchas veces arriesgando su vida.