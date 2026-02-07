Christian Nodal vuelve a estar en el centro de la controversia y en esta ocasión es porque entre los asistentes de su último concierto estuvo una de sus exnovias. La presencia inesperada de su expareja no pasó desapercibida para los usuarios de redes sociales, especialmente porque Ángela Aguilar también se encontraba en el lugar, lo que desató una ola de especulaciones, críticas y teorías que señalan al cantante de infiel.

A pesar de que Nodal y Ángela Aguilar desean que este 2026 sean diferente a los años anteriores, en los que han sido perseguidos por la polémica, tal parece que no será así y menos porque resultan rumores y especulaciones que señalan de seguir cerca de sus exnovias, tal es el caso de lo que sucedió en uno de sus últimos show en México.

De acuerdo con la cuenta de Instagram La Camaleona, una de las exnovias del cantante de “Adiós, Amor” fue a verlo en el concierto que dio en la Feria de León, en el cual estuvo acompañado de su esposa Ángela Aguilar; ahí también se encontraba la violinista Esmeralda Camacho, quien ha sido vinculada sentimentalmente con el compositor.

Según la usuaria, en el video que subió Nodal sobre dicha presentación se ve a Andrea Flores, expareja del intérprete quien supuestamente habría sido su novia luego de que él rompiera con Belinda.

En el video que ya se hizo viral, se observa a la exnovia del cantante entre el público disfrutando del show. Aunque no hubo interacción directa con Nodal ni con Ángela Aguilar, su sola aparición bastó para encender la conversación y los rumores.

Usuarios en redes no tardaron en reaccionar, dividiéndose entre quienes minimizaron el hecho (asegurando que asistir a un concierto no implica ningún tipo de vínculo personal) y quienes lo interpretaron como una provocación.“Qué incómodo”, “Se le juntaron”, “Este hombre nunca cambiará”, “Esto no es coincidencia” y “Pobre Ángela”, fueron algunos de los comentarios.

Hasta el momento, no se ha confirmado sí la exnovia de Nodal asistió a dicho concierto, tampoco se ha pronunciado Ángela Aguilar y Christian, sin embargo, las críticas y rumores aumentan.