Meghan Markle hizo una aparición sorpresa sin el príncipe Harry durante la Gala Anual de Recaudación de Fondos Fifteen Percent Pledge, llevada a cabo con personalidades de alto perfil en Los Ángeles.

A su llegada a la alfombra roja, la duquesa de Sussex se encargó de acaparar la atención de propios y extraños al lucir un elegante vestido strapless al estilo old Hollywood del diseñador Charles Harbison de Harbison Studio.

Meghan fue fotografiada usando un vestido rosa palo de escote corazón y falda recta hasta los tobillos, combinado con una larga capa negra y zapatillas de tacón a juego de Stuart Weitzman.

Más allá de su look, Meghan llamó la atención por aparecer en el evento benéfico sin su esposo. La última vez que se les vio juntos fue el mes pasado en el Festival de Cine de Sundance, en Utah donde presentaron su documental Cookie Queens.

Las apariciones de ambos en solitario han aumentado los rumores de divorcio, en medio de la lucha de Harry por reconciliarse con la familia real y retomar su lugar como miembro activo de la institución tras casi seis años de distanciamiento y un sinfín de polémicas, además de comentarios sobre que Harry ha sido "desplazado" de la vida profesional de Markle.

Desde hace unos días, el príncipe Harry ha estado en el centro de la conversación tras revelarse detalles sobre su vida personal y profesional en California junto a Meghan Markle.

Meghan Markle se roba la atención en gala benéfica con vestido strapless tras rumores de divorcio de Harry. Foto: AFP

Fuentes cercanas a los duques de Sussex aseguran que el príncipe ha adoptado un papel más enfocado en su familia, mientras su esposa impulsa proyectos profesionales y comerciales desde su residencia en Montecito.

Según versiones cercanas, Harry se ha convertido en un padre presente, únicamente dedicado al cuidado de sus hijos Archie y Lilibet, además de las tareas del hogar.

Sin embargo, este cambio de dinámica también habría generado cuestionamientos personales tras dejar atrás la estructura, disciplina y responsabilidades que marcaban su vida dentro de la realeza británica.

“Harry apenas sale de casa ahora y limpia, ordena y cuida de sus hijos con Meghan”, reveló un informante cercano.

“Se ha centrado en criar a sus hijos y asumir el papel de un padre profundamente involucrado, mientras que Meghan se ha convertido en la principal fuente de ingresos”, añadió otra fuente.