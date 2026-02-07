La top model Elsa Hosk subió la temperatura de Instagram al modelar la nueva colección de lencería y atuendos deportivos de la marca Alo Yoga.

A través de una galería, la modelo de 37 años de edad se dejó ver con un bikini y top en color rojo. Completó el look con medias a juego y una sudadera ligera. Otras prendas incluyeron conjuntos deportivos de licra con los que posó frente al espejo.

Los nuevos modelos de ropa pertenecen a la colección de San Valentín, por lo que la atmósfera de las fotos fue todavía más romántica. Ella resaltó su belleza con un maquillaje de apariencia natural y onduló su cabellera rubia.

Elsa Hosk brilla en el terreno profesional como uno de los ángeles más aclamados de Victoria’s Secret, pero también lo hace a nivel personal. Está comprometida con el danés Tom Daly, con quien comparte una hija llamada Tuulikki. Su relación ha perdurado durante más de una década y anunciaron su compromiso en septiembre pasado.

El tabloide Daily Mail dice que, con el paso del tiempo, la modelo sueca ha dejado entrever su plan de alimentación y entrenamiento que la han ayudado a esculpir su estilizada silueta.

Hace aproximadamente diez años, detalló cómo era un día típico en su mesa: por la mañana solía desayunar tocino con huevos, mientras que al mediodía se inclinaba por un panini de tomate y mozzarella acompañado de una sopa de lentejas.

Para la cena, incluía brochetas de pollo con arroz pilaf, queso frito y una ensalada preparada con tomate, pepino y queso feta, según contó en una entrevista con StyleCaster.

Durante las intensas Semanas de la Moda, su alimentación se volvía más ligera, basada en tzatziki, zanahorias y licuados, aunque siempre defendió la idea de dar prioridad a las comidas completas en lugar de recurrir a picoteos constantes.

“No suelo picar nada. Hago comidas principales y me aseguro de comer mucho para sobrevivir a la siguiente”, explicó la amante de la moda, nacida en Estocolmo.

Ella misma ha reconocido que las dietas estrictas no van con su personalidad. En una charla con Elle US, confesó: “Soy muy mala para hacer dieta. En cuanto me digo: ‘Tienes que comer esto o aquello’, hago justo lo contrario, así que no me dije nada. Simplemente intenté evitar la comida procesada”.

El ejercicio es otro pilar fundamental de su físico. Según ha comentado, entrenar con constancia le da libertad a la hora de comer: “Siento que he estado entrenando tanto que puedo comer lo que quiero. Me gusta hacerlo así”.

En el ámbito deportivo, el boxeo ocupa un lugar especial en su rutina. “Me encanta el boxeo y trato de mezclarlo lo más que puedo”, contó a Marie Claire al repasar su régimen de entrenamiento hace una década.

No obstante, remarcó la importancia de equilibrar esa disciplina intensa con ejercicios más suaves: “El boxeo te pone un poco tenso, así que es muy bueno combinarlo con barra, pilates o algo que te estire”.