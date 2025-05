La supermodelo Elsa Hosk ha sido la sensación del Festival Internacional de Cine de Cannes debido a su paralizante belleza, pero también por ser referencia de elegancia y lujo durante las alfombras rojas.

Y es que la modelo sueca fue captada destilando glamour, a su llegada a la proyección de The History of Sound, protagonizada por Paul Mescal y Josh O’Connor, con un look rosa y negro de Mugler.

Fue fotografiada ataviada con un maxivestido negro con franjas, diseñado sobre tela traslúcida, que dejó a la vista un bralette strapless y un minishort. Sumó una larga gabardina con forro rosa bronce, zapatillas de tacón, así como un collar de perlas y un broche floral en el cabello.

En tanto, su rostro se vio adornado con maquillaje claro, blush bronceado, labial nude y sombras marrones sobre los párpados; su cabello se lució atado en un moño alto con mechones lacios.

Tras su desfile por la alfombra roja, Elsa rodó una sesión fotográfica por las calles de Cannes y en su lujoso hotel; en redes sociales compartió algunos detalles del trabajo. “Gracias @muglerofficial por abrir tus increíbles archivos para este look”, escribió en Instagram.

A inicios de año se robó los titulares de la prensa de moda y estilo por haber posado al estilo topless para la campaña publicitaria de la nueva colección de zapatos minimalistas de Gia Borghini, con quien se asoció para lanzar una colección de lujo.

Elsa Hosk. Foto: EFE

En Instagram circulan fotografías de dicha sesión, en las que Elsa aparece sin ropa y solamente usando los diseños. Para otras fotos, la modelo posó ataviada con un monokini nude de tela transparente con escote estilo barco y medias traslúcidas con estampado de leopardo.

Durante la entrevista que le dio a Vogue, la celebridad habló sobre su carrera dentro del modelaje y la forma en que la compagina con su vida como esposa y madre de familia en Estocolmo.

Elsa Hosk inició su carrera modelando para Victoria’s Secret entre 2011 y 2018 y marcas de alta costura como Dior, Dolce & Gabbana y Guess, por mencionar algunas.

A lo largo de su trayectoria, Elsa se casó con el empresario Tom Daly y tuvo a su pequeña hija Tuuli, a quien llevó a vivir en medio de la naturaleza de Estocolmo.

“Mi sueño es una casa en el archipiélago de Estocolmo. Trabajo duro porque quiero que mi hija Tuuli crezca rodeada de esa belleza y paz”, dijo la modelo en entrevista con Vogue.

Asimismo, la top model fundó su propia marca de moda llamada Helsa Studio. Desde que lanzó Helsa Studio en 2022, la modelo se ha ganado un lugar en la industria de la moda como diseñadora y empresaria.

El concepto general de la marca apuesta por estilos formales y fashionistas, en estilos neutros y abarcan una amplia gama de prendas que van desde los pantalones hasta los zapatos.