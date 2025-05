La actriz Scarlett Johansson atrajo todas la miradas al desfilar por la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes, durante la premiere de Vie Privée.

La estrella deslumbró con su belleza y elegancia ataviada con un espectacular vestido strapless en color baby blue. La prenda tenía capas de velo que ajustaron a su cintura, pero que también añadieron volumen y movimiento a la parte de la cola.

Sus estilistas peinaron su cabellera rubia en un moño alto y resaltaron sus rasgos con un maquillaje donde el protagonista indiscutible fue el labial rojo.

CANNES (France), 20/05/2025.- Scarlett Johansson at the premiere of 'Vie Privee (A Private Life)' during the 78th annual Cannes Film Festival, in Cannes, France, 20 May 2025. The film festival runs from 13 to 24 May 2025. (Cine, Francia) EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO