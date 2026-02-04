Después de que Toñita hiciera unas polémicas declaraciones sobre Carlos Rivera y su matrimonio con Cynthia Rodríguez, el cantante reapareció y compartió un mensaje que para muchos de sus seguidores sería una respuesta en contra de su excompañera de La Academia. ¿Qué dijo? Te contamos.

La polémica surgió luego de que se hiciera viral un encuentro con medios en el que Toñita habló de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez; de acuerdo con el video que circula, la famosa comentó que ella no tenía la autoridad de “sacar del clóset” a nadie, además de que aseguró que Cynthia “sabía cosas que se iba a llevar a la tumba”.

“Tengo la misma idea de Juan Gabriel, ‘lo que se ve no se juzga’”, “Ella sabe, ella sabe cosas, hermana, sabe cosas, y lo que ella sabe se lo va a llevar a la tumba y lo que yo sé me lo voy a llevar a la tumba… ambas sabemos” y “Si Carlitos es, no es, es su bronca”, fueron algunas de las polémicas declaraciones que hizo la veracruzana.

Dichas palabras causaron revuelo en redes sociales y hace unas horas, Carlos Rivera compartió un mensaje en su cuenta de Instagram: se trata de una publicación del programa Radio4 RNE, en el que fue entrevistado con motivo de su música y álbum, titulado VIDA.

En dicho video que colgó en sus redes, Rivera dice: “He hecho música para defender el amor en todos los sentidos y en todas las manifestaciones, porque sí creo que hoy vivimos en unos tiempos en los que pareciera que odiar es la moda”.

Prosiguió: “Hay gente que ve casi casi el amor como algo pasajero, como algo que ‘hoy estoy contigo y mañana quién sabe’”. Aunque no mencionó directamente a su excompañera del reality, sus palabras han sido interpretadas por muchos de sus seguidores como una contundente respuesta a Toñita.

Carlos Rivera, quien siempre ha mantenido su vida privada alejada de los reflectores, se refirió al significado de su trabajo y su postura ante el tema del amor. Mientras Toñita generó una ola de críticas por opinar sobre la vida privada de Rivera y Rodríguez, el mensaje del ganador de La Academia ha sido aplaudido por sus seguidores.

Hasta el momento, ni Carlos Rivera ni Cynthia Rodríguez han emitido un comunicado oficial sobre las declaraciones de Toñita.