Tras la explosión mediática que está atravesando Imelda Tuñón por la filtración de videos tomados por Julián Figueroa, su tía Imelda, Addis Tuñón, periodista de espectáculos, se lanzó con todo para respaldar a su sobrina al afirmar las imágenes que circulan en redes violan la intimidad y señaló a Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, como el responsable de difundir las grabaciones que habrían sido extraídos del celular de Julián.

"Es una prueba que sale de un celular de una persona que ya no está y contra ella no hay absoluta ninguna querella. Es desestimado (por un juez) porque también considera que está violentando la intimidad, no solamente de Imelda, sino de la pareja ", comentó Addis, integrante del programa "De Primera Mano" encabezado por Gustavo Adolfo Infante.

La conductora se encargó de contextualizar de dónde surgió el video que fue difundido por el argentino Javier Ceriani.

Aseguró que en medio de la batalla legal que enfrentaron Maribel Guardia e Imelda por la custodia del nieto de la actriz, los videos, en los que se muestra a la joven, aparentemente atravesando una crisis emocional, se presentaron ante el juzgado de lo familiar, los cuales fueron desechados.

" Es algo que la autoridad ya vio, desestimó, no es relevante, Imelda a pesar de todo lo que se ha manifestado, puesto, integrado a la carpeta, tiene a su hijo con todas las de la ley en una custodia definitiva. Entonces, lo mediático no mancha con la verdad ", afirmó la conductora de televisión.

Asimismo, Addis aclaró que en dicho proceso legal, las autoridades obtuvieron una declaración de Imelda, ya que " también tenía información y tenía material de lo qué sucede antes y lo qué sucede después del video ".

La tía de Imelda, a opinión personal, aseguró que su sobrina no ha sacado a la luz todo el contexto familiar en el que ella, Julián y su hijo vivián, " por amor a quien ya no está ".

Enseguida lanzó una fuerte crítica:

" Usar de escudo el amor de alguien para guardar todas tus fechorías no es algo decente, es algo creo yo bastante crítico ".

Además, sobre el origen de los videos, la tía de Imelda aclaró que la única persona que tendría acceso al contenido grabado por Julián Figueroa es Marco Chacón, ya que "él llevaba todas sus cuentas y con el pretexto de cerrar sus redes sociales se quedó con el Ipad y celular del hijo de Maribel Guardia".

" Es la viuda, no la mamá, quien debe tener acceso a eso, (Chacón) es que lo toma, pasa el tiempo y nunca lo regresa ", afirmó.

¿Cuáles son los videos difundidos por Javier Ceriani en los que aparecen Imelda Tuñón y Julián Figueroa?

Los videos publicados por Javier Ceriani fueron grabados por Julián Figueroa mientras Imelda Tuñón, aparentemente, se lastimaba dentro de un baño, además. En las imágenes Julián menciona que su pareja, en algún momento, le habría quemado los ojos con acetona y mordido la mano.

Cabe destacar que mientras el hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia estaba vivo no reveló la existencia de este material y fue este fin de semana cuando salieron a la luz.

Tanto Imelda Tuñón como el equipo "De Primera Mano" señalan como responsable de esta filtración a Marco Chacón y afirman que él fue quien se quedó con las pertenencias de Julián tras su muerte.