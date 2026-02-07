El conflicto entre Nicola Peltz y la familia Beckham vuelve a estar en tendencia, pero esta vez es el padre de la actriz quien decidió opinar públicamente; en medio de rumores de una ruptura familiar cada vez más profunda, el empresario Nelson Peltz salió a defender a su hija y a su yerno, Brooklyn Beckham, asegurando que son grandes personas. “Son geniales”, mencionó.

En declaraciones recientes, el padre de Nicola fue claro al minimizar el drama que ha rodeado a la pareja desde su boda con Brooklyn, un evento que, según diversas fuentes, marcó el inicio de las tensiones con Victoria y David Beckham. El pasado 3 de febrero, el inversionista acudió al evento ‘WSJ Invest Live’, en West Palm Beach, Florida, según reportó The Independent.

Fue en ese lugar en el que la periodista Lauren Thomas le preguntó al papá de Nicola Peltz sobre “negociar situaciones de alto riesgo, particularmente aquellas que ocurren a la vista del público”, debido a que hija ha estado bajo los reflectores en las últimas semanas.

“¿Ha salido mi familia en la prensa últimamente? (...) No me he dado cuenta para nada”, respondió en tono de broma. Posteriormente, el empresario dijo: “Mi consejo es que se mantengan alejados de los medios. ¿De qué les sirvió eso?”.

Agregó: “Mi hija y los Beckham son otra historia. No es para cubrirlo hoy, pero les diré que mi hija es genial, mi yerno Brooklyn es genial, y espero que tengan un matrimonio largo y feliz”. Con estas palabras el multimillonario cerró el tema y dejó entrever que los rumores no les afectan.

Las fricciones entre ambas familias han sido tema recurrente, especialmente por la supuesta mala relación entre Nicola Peltz y Victoria Beckham. Aunque ninguna de las partes involucradas ha dado detalles concretos, la distancia entre Brooklyn y sus padres ha alimentado especulaciones sobre un quiebre definitivo.

Hasta el momento, ni David ni Victoria Beckham han respondido a estas declaraciones, mientras que Nicola y Brooklyn continúan mostrándose discretos en redes sociales.