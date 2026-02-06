La familia real británica se encuentra en medio del escándalo luego de que salieran a la luz detalles del poder que está tomando la reina Camila dentro del Palacio de Buckingham: de acuerdo con un testimonio, la esposa del rey Carlos III se está aprovechando de la enfermedad de su pareja para gobernar a “gritos” y dar órdenes sin el debido respeto; además, de que estaría controlando al monarca, no dejando que salga de su habitación con el pretexto de que “debe descansar”. “Está obsesionada con el poder”, dijo la fuente.

RadarOnline dio a conocer la complicada situación que atraviesa la realeza británica con el papel que ha tomado Camila en los últimos tiempos: una fuente contó al citado medio que “Camilla controla terriblemente a Carlos; a menudo insiste en que se quede en su habitación y arma un escándalo si intenta levantarse”.

Asimismo, mencionó que el argumento que Parker da ante esta actitud es que el rey Carlos necesita descansar y que por eso le pide que se quede en su habitación “por su propio bien”. “Pero todos saben que es su manera de controlarlo”, explicó.

Asimismo, el informante señaló que Camila Parker da órdenes a gritos y se lanza contra cualquier persona que no siga sus indicaciones: “Ella corre por ahí dando órdenes a gritos, atacando a cualquiera que no se alinee y, en general, causando caos en todo el palacio”.

La fuente también reveló lo siguiente: “Su problema con la bebida siempre ha sido grave, pero últimamente lo ha llevado a otro nivel. Camila se está emborrachando mucho y suele estar borracha por las noches. A menudo, también se lo toma durante el día. Es entonces cuando tiende a ser más agresiva, esforzándose demasiado y actuando como una tirana obsesionada con el poder”.

A Camila Parker le ha costado trabajo ganarse un lugar importante y de respeto en la familia real: su romance con el rey Carlos cuando él estaba casado con la princesa Diana fue algo que el pueblo de Reino Unido le tomó años perdonar, ya que no aprobaron sus acciones y menos cuando Lady Di era tan querida por ellos y por miles de personas alrededor del mundo.

Pero, antes de morir, la reina Isabel II habría dado su voto de confianza a Camila Parker cuando fue ella quien autorizó que una vez que Carlos ascendiera al trono, Camila ostentara el título de reina consorte, al mismo tiempo que pidió que el pueblo los apoyará como lo hicieron con ella.

A partir de ahí la imagen pública de la reina Camila tuvo un ligero cambio, pero cuando se filtra este tipo de información, en la que señalan que está obsesionada con el poder, que tiene constantes enfrentamientos con Kate Middleton (como lo ha reportado la prensa británica) o que se quiere apoderar del trono, vuelven las críticas y los señalamientos.