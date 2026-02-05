Pese a que Laura Flores y Lalo Salazar rompieron en junio del año pasado, a la fecha aún sigue la curiosidad sobre los motivos que llevaron a la pareja a separarse y, a casi siete meses de eso, la actriz por fin rompió el silencio.

En entrevista radiofónica con Maxine Woodside, los conductores aprovecharon que la cantante está en gira de medios con Alejandra Ávalos para promocionar su espectáculo "Con Alma de Mujer", para preguntarle por su vida amorosa.

Laura, de 62 años, entre bromas y risas, sobre el tema profundizó y dijo:

"Lalo es un encanto, es un señor que simplemente no quiso seguir en la relación conmigo. O sea, yo sí me involucré, pero él no... eso duele, duele".

En el mismo tono bromista en el que empezaron los comentarios, la cantante reconoció que le ha ido bien en el amor pese a que se ha casado en cuatro ocasiones, pero que su último rompimiento fue algo que la sacudió.

" Esos exmaridos juntos han sido un encanto comparado con lo que me acaba de pasar" , comentó.

Asimismo, le preguntaron sobre la supuesta canción, "Hoy me falta el aire", que le habría escrito al periodista, hecho que negó rotundamente.

Flores aseguró que compuso la canción para una serie en la que participó, pero que luego de hacerle unos arreglos, Lalo incluso la acompañó al estudio a grabarla, pero luego terminaron.

👀 “Lalo es un encanto, solo que no quiso seguir en la relación”: Laura Flores afirmó que la ruptura sí le dolió, ya que ella se involucró emocionalmente y él no. 💔#TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) pic.twitter.com/xcl1Hx4cO8 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) February 5, 2026

¿Porque terminaron Laura Flores y Lalo Salazar?

De acuerdo con reportes de medios del espectáculo, Laura Flores y Lalo Salazar sorprendieron en 2025 mostrándose como pareja, por lo que atrajeron los reflectores.

Aunque su noviazgo apenas duró tres meses, la actriz de "Siempre te amaré" en diversas entrevistas se mostró triste y vulnerable por su ruptura amorosa.

Llegó a revelar que el periodista fue quien terminó la relación y que hasta la bloqueó en de sus redes sociales sin explicación alguna, hecho que la desconcertó por un tiempo.

Al paso ya de siete meses de aquello, Laura Flores se muestra revitalizada y recientemente atrajo la mirada de sus fans por un cambio de look, que, a opinión de muchos, le "quitó años de encima" aunque otros se le fueron a la yugular criticándole "los arreglitos" que se habría hecho.