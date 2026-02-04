La Clave Única de Registro de Población (CURP) es uno de los documentos de identificación más importantes en México; recientemente, el gobierno federal implementó un nuevo formato conocido como CURP biométrica, la cual busca ofrecer mayor seguridad en los trámites. ¿Ya la tienes? Si aún no cuentas con dicho documento, te contamos cómo puedes descargarlo gratis y qué necesitas para obtenerlo.

Si bien la CURP ha sido un requisito esencial para diversos trámites gubernamentales, educativos y laborales, el nuevo formato digital tiene como finalidad validar y proteger la identidad de cada uno de los mexicanos.

Hoy en día, aún existen muchas dudas; una de las más frecuentes tiene que ver con cómo descargar el documento y quiénes pueden hacerlo.

¿Cómo descargo mi CURP biométrica GRATIS?

Para descargarla, primero debes hacer lo siguiente:

-Agenda tu cita si vives en la CDMX

-Acude al módulo del Registro Nacional de Población (RENAPO) o del Registro Civil en tu entidad.

-Preséntate en el módulo con los documentos requeridos.

-Se registrará tu rostro, iris, huellas y firma.

Una vez que hayas hecho el registro de biométricos, se enviará a tu correo electrónico el comprobante de la solicitud de Inscripción al Registro Nacional de Población de que realizaste el trámite y que tus datos han sido registrados. Las autoridades enviarán el documento digital al correo que proporciones.

¿Quiénes pueden descargar su CURP biométrica 2026?

Todos los mexicanos que hagan su trámite de CURP biométrica podrán descargarla una vez que las autoridades envíen el correo.

¿Cómo sacar la CURP biométrica GRATIS?

De acuerdo con lo dado a conocer por el RENAPO, quienes deseen obtener o actualizar su CURP al formato biométrico deberán presentar:

Copia de acta de nacimiento (Sólo para personas de 0 a 18 años).

(Sólo para personas de 0 a 18 años). Identificación oficial (INE, Pasaporte, Cartilla Militar, Cédula Profesional, Credencial Escolar, Credencial del ISSSTE, Credencial del IMSS, Credencial expedida por la Secretaría de Bienestar).

(INE, Pasaporte, Cartilla Militar, Cédula Profesional, Credencial Escolar, Credencial del ISSSTE, Credencial del IMSS, Credencial expedida por la Secretaría de Bienestar). Copia de CURP Certificada.

¿Qué es la CURP biométrica?

La CURP biométrica es la actualización de la CURP tradicional a la cual se le incorporan datos físicos únicos (foto del rostro, huellas dactilares de ambas manos e iris) para fortalecer la seguridad, prevenir el robo de identidad y para servir como documento de identificación oficial con validez nacional.