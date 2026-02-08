A unas cuantas horas de que se celebre el Super Bowl LX, con Bad Bunny como la estrella del medio tiempo, ha trascendido que el ganador del Grammy no subiría solo al escenario para cantar sus más grandes éxitos, sino que tendría un invitado especial.

De acuerdo con los informes, se afirma que Benito Antonio Martínez Ocasio tendría como invitado a Ricky Martin en el show de medio tiempo; según testimonios, el boricua estuvo presente en los últimos ensayos en el estadio Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Detalles proporcionados por el periodista Javier Ceriani apuntan que el Conejo Malo extendió una invitación a Ricky para que suba con él a cantar sus más grandes éxitos aprovechando que se encuentra en California y que podría ser uno de los asistentes al juego entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

Si bien esta información podría ser confirmada de última hora, justo al inicio del show, los rumores hicieron que las redes sociales se llenaran de comentarios positivos hacia el cantante de Livin’ la vida loca.

Los internautas celebraron que otro latino tenga las posibilidades de subir al escenario del halftime show, del que se dice es el más polémico de la historia debido a que se llevará a cabo en medio de tensiones antiinmigrantes en Estados Unidos y con las leyes de Donald Trump en contra de los latinos más fuertes e implacables que nunca.

Los rumores sobre la presentación sorpresa de Ricky Martin surgieron luego de que éste mismo le enviara una carta a Bad Bunny mostrándole su apoyo y felicitándolo por haber ganado el Grammy en la categoría álbum del año.

El cantante puertorriqueño le dedicó un artículo de opinión en el medio puertorriqueño El Nuevo Día, donde calificó el logro de Benito como una “victoria cultural y humana”. Ricky resaltó que Bad Bunny ganó sin renunciar a su idioma, su acento ni a sus raíces, defendiendo con orgullo su identidad y a la comunidad inmigrante.

“Benito, hermano, verte ganar tres premios Grammys, uno de ellos el de álbum del año, con una producción totalmente en español, me tocó muy profundo. No solo como artista, sino como puertorriqueño que ha caminado escenarios del mundo cargando su idioma, su acento y su historia”, escribió Ricky Martin.

“Cuando uno de los nuestros llega, llegamos todos”, escribió Ricky Martin, confesando que ver a Bad Bunny alzar los premios le provocó un nudo en la garganta.

Entre las predicciones de invitados de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 destaca otro nombre importante para la música estadounidense y latina: Cardi B. En las últimas horas se ha hablado de que la cantante también podría aparecer de sorpresa en el escenario, cabe recordar que Bad Bunny y Cardi colaboraron en la canción I Like It junto a J Balvin.

El medio tiempo del Super Bowl 2026 está programado para iniciar aproximadamente a las 7:30 PM (hora del centro de México) este domingo 8 de febrero de 2026.

En sí, el partido comenzará a las 3:30 PM (hora local de California), 5:30 hora de México, por lo que el halftime show se espera cerca de dos horas después del inicio del juego. Sin embargo, el horario puede variar ligeramente dependiendo de la duración y el desarrollo de la primera mitad del partido entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.