Después del revuelo y expectativas que tiene el show de medio tiempo que presentará Bad Bunny en el Super Bowl 60 donde Patriots y Seahawks buscarán llevarse en Vince Lombardi, estos son los detalles que NO puedes dejar pasar para ver en vivo el espectáculo de Benito.

Este es la hora y el canal en México donde podrás ver la transmisión del Super Tazón y cantar a todo pulmón las mejores canciones de Bad Bunny:

Horario: Super Bowl inicia 5:30 de la tarde, hora Ciudad de México

Fecha: domingo 8 de febrero

Sede: Levi's Stadium, en Santa Clara, California

Canales para ver EN VIVO la transmisión: FOX Sports México, TV Azteca y Televisa

¿A qué hora empieza el show de medio tiempo de Bad Bunny?

La emoción por el show de Bad Bunny en el "halftime" aumentaron tras la conferencia de prensa que dio junto con Apple Music en donde sin revelar detalles o sorpresas, el puertorriqueño prometió a la audiencia que únicamente tendrían que saber bailar para disfrutar el momento.

Inicio del show de Bad Bunny: Entre las 19:00 y las 19:30 horas .

Entre las . Duración del show: Aproximadamente entre 12 y 15 minutos

Aproximadamente entre 12 y 15 minutos Dato histórico: Es el primer show de medio tiempo encabezado por un artista de género urbano interpretando principalmente temas en español.

Es el primer show de medio tiempo encabezado por un artista de género urbano interpretando principalmente temas en español. Apertura: Aunque Bad Bunny es el estelar del medio tiempo, Green Day será el encargado de abrir la ceremonia previa al partido para celebrar los 60 años del Super Bowl.

Sobre la hora exacta en que el "Conejo Malo" se suba al escenario que se instala a mitad del campo del partido depende del desarrollo del partido, Patriotas vs Seahawks.

El juego está dividido en cuatro cuartos, que pese a que tiene un tiempo establecido de 15 minutos cada uno su duración depende de las jugadas del encuentro por lo que llegan a extenderse.

De acuerdo con las presentaciones de otros cantantes en el show de medio tiempo del Super Bowl, se espera que Bad Bunny se presente cerca de las 7:00 de la noche horario México.

¿Cuál es el setlist de Bad Bunny para el Super Bowl 2026?

Hasta el momento, el ganador del Grammy 2026 a álbum del año por “Debí tirar más fotos” guardó el secreto de la setlist que presentará en el medio tiempo del Super Tazón.

Sin embargo, en redes sociales se viralizó un video presuntamente grabado esta semana afuera del Levis Stadium donde se escucha al cantante interpretando "Baile Inolvidable".

Sus fanáticos esperan que el "Conejo Malo" cante en el 'halftime' del Super Bowl sus canciones más populares en Spotify, entre las que están:

DtMF

Baile Inolvidable

NUEVAYoL

EoO

Voy a llevarte pa pr

La canción