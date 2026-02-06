Tras salir victoriosos en el partido del contra el Necaxa, 2-0 de la Jornada 4 del Torneo de Clausura 2026 de la Liga MX, el Club América se alista para recibir este fin de semana a los Rayados de Monterrey.

Con los Albiazules dispuestos a mantenerse en el top 6 de la tabla de posiciones, las Águilas ya se alistan para la quinta fecha de juego, por lo que te damos los detalles para que no se te pase este imperdible encuentro:

Fecha: sábado 7 de febrero

Horario : 9:10 pm

: 9:10 pm Sede: Estadio Ciudad de los Deportes, alcaldía Benito Juárez

Dónde ver EN VIVO América vs Monterrey: Canal 5 y vía streaming por VIX

¿Cuál será la alineación del América vs Monterrey?

Aunque la alineación definitiva de cada equipo se revela minutos antes del encuentro, estos son los probables jugadores que saltarán a la cancha del Estadio Azul este sábado, según el pronóstico de los Rayados

Del lado del Club América podrían estar:

Portero: Luis Malagón

Defensa: Ramón Juárez y Sebastián Caceres

Delantero: José Zuniga

Por parte del Monterrey estarían:

Portero: Luis Cárdenas

Defensa: Carlos Salcedo y Daniel Aceves

Delantero: Roberto de la Rosa

¿Cómo va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX?

Aunque este viernes arranca la jornada 5 del Torneo de Clausura y la suma de puntos mandará a algunos equipos a lo alto.

Este es el top 10 de la tabla de la Liga MX hasta el corte de la jornada 4: