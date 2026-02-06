TE RECOMENDAMOS
Tras salir victoriosos en el partido del contra el Necaxa, 2-0 de la Jornada 4 del Torneo de Clausura 2026 de la Liga MX, el Club América se alista para recibir este fin de semana a los Rayados de Monterrey.
Con los Albiazules dispuestos a mantenerse en el top 6 de la tabla de posiciones, las Águilas ya se alistan para la quinta fecha de juego, por lo que te damos los detalles para que no se te pase este imperdible encuentro:
- Fecha: sábado 7 de febrero
- Horario: 9:10 pm
- Sede: Estadio Ciudad de los Deportes, alcaldía Benito Juárez
- Dónde ver EN VIVO América vs Monterrey: Canal 5 y vía streaming por VIX
¿Cuál será la alineación del América vs Monterrey?
Aunque la alineación definitiva de cada equipo se revela minutos antes del encuentro, estos son los probables jugadores que saltarán a la cancha del Estadio Azul este sábado, según el pronóstico de los Rayados
Del lado del Club América podrían estar:
- Portero: Luis Malagón
- Defensa: Ramón Juárez y Sebastián Caceres
- Delantero: José Zuniga
Por parte del Monterrey estarían:
- Portero: Luis Cárdenas
- Defensa: Carlos Salcedo y Daniel Aceves
- Delantero: Roberto de la Rosa
¿Cómo va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX?
Aunque este viernes arranca la jornada 5 del Torneo de Clausura y la suma de puntos mandará a algunos equipos a lo alto.
Este es el top 10 de la tabla de la Liga MX hasta el corte de la jornada 4:
- Guadalajara, 12 puntos (invicto)
- Cruz Azul, 9 puntos (sólo ha perdido un partido)
- Atlas, 9 puntos (tiene tres juegos ganados)
- Pumas, 8 puntos (dos juegos ganados y dos empates)
- Toluca, 8 puntos (sólo ha ganado dos partidos)
- Monterrey, 7 puntos (un perdido, un empate y dos ganados)
- Tigres, 7 puntos (dos victorias, un empate y una derrota)
- Tijuana, 6 puntos (tres empates y sólo un partido ganado)
- América, 5 puntos (dos empates, una derrota y sumó puntos en su último encuentro)
- Pachuca, 5 puntos (una derrota, una victoria y dos empates)
