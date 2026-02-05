Bad Bunny dice que palpita su muy anticipada actuación en el medio tiempo del Super Bowl con una mezcla de emoción, gratitud y perspectiva.

“Para ser honesto, no sé cómo me siento. Hay mucho. Todavía estoy en medio de mi gira. Estuve en los Grammy la semana pasada. Todo eso”, expresó en inglés el jueves en una conferencia de prensa organizada por Apple Music.

Bad Bunny apareció en el escenario con su sencillo de 2017 “Chambea” de fondo.

“Estoy emocionado, pero al mismo tiempo, me siento más emocionado por la gente que incluso por mí, mi familia, mis amigos, las personas que siempre han creído en mí”, manifestó. “ Este momento, la cultura, eso es lo que hace especiales a estos shows ”.

Bad Bunny, el superastro puertorriqueño cuyo nombre de pila es Benito Antonio Martínez Ocasio, es uno de los artistas más escuchados del planeta. Subirá al escenario del Super Bowl solo una semana después de ganar el premio al álbum del año en los Grammy 2026 por “Debí tirar más fotos”. Es la primera vez que un álbum completamente en español se lleva el premio principal.

Durante la conferencia, bromeó diciendo que los fans no necesitaban aprender español para disfrutar de su presentación, pero deberían estar preparados para bailar, una referencia a su monólogo en “Saturday Night Live” de octubre pasado.

Zane Lowe y Ebro Darden de Apple Music condujeron la conversación con Bad Bunny. El evento del jueves comenzó con conversaciones con los artistas del pre-show a la 1:00 p.m. hora del Este.

Este año, se formó una larga fila mucho antes de que se abrieran las puertas, con medios acreditados, incluyendo una notable presencia de medios en español y latinoamericanos, llenando la sala casi una hora antes de que comenzara la conferencia de prensa.

Marcó un fuerte contraste con la conferencia de prensa de Kendrick Lamar en 2025, cuando la sala no se llenó hasta aproximadamente 15 minutos antes del evento.

Foto: Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

¿Qué pueden esperar los fans del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl?

A pesar del interés creciente, Bad Bunny ofreció pocos detalles sobre lo que los espectadores verán el domingo.

“Va a ser una gran fiesta”, dijo. “ Lo que la gente puede esperar de mí... Quiero llevar al escenario, por supuesto, mucho de mi cultura. Pero realmente no quiero dar ningún spoiler. Va a ser divertido ”.

Para el artista, el camino hacia el Super Bowl nunca fue impulsado por el reconocimiento o los premios. Dijo que “Debí tirar más fotos” se convirtió en su proyecto más significativo porque estaba basado en reconectar con su identidad, historia y cultura, pero no en perseguir hitos.

“No estaba buscando el álbum del año. No estaba buscando actuar en el show de medio tiempo del Super Bowl”, comentó. “Solo estaba tratando de conectar con mis raíces, conectar con mi gente, conectar conmigo mismo”.

Esa mentalidad, dijo, finalmente abrió la puerta a algo más grande: llevar una expresión profundamente personal de la cultura a uno de los escenarios más grandes del mundo.

“Siempre tienes que estar orgulloso de quién eres y de dónde vienes”, afirmó. “Pero no dejes que eso limite a dónde puedes llegar”.

¿Cuántas veces ha participado Bad B unny en el Super Bowl?

Bad Bunny no es ajeno al escenario del Super Bowl. Participó como invitado durante el show de medio tiempo del Super Bowl LIV en 2020 junto a Jennifer Lopez y Shakira. Pero dijo que su enfoque ha permanecido sin cambios.

“Mi mayor placer es simplemente crear, divertirme haciéndolo y conectar con la gente”, expresó. “Eso es lo que siempre busco cada vez que estoy en el estudio”.

Cuando se le preguntó si tendrá invitados sorpresa, dijo: “Eso es algo que no te voy a decir”.

Luego comentó que en realidad tendrá muchos invitados viendo, sus amigos, familia, “la comunidad latina” y personas de todo el mundo que aman su música.

Al final de la entrevista, Bad Bunny respondió preguntas de algunos periodistas estudiantiles, incluyendo uno que le pidió nombrar a un apoyo temprano. “Mi mamá”, respondió el cantante.

“Antes de todo, ella creyó en mí como persona, como ser humano. Ella creyó en mí, en mis decisiones, en mis opiniones”, continuó. “Creo que eso es lo que me trajo aquí, ¿sabes? No porque ella creyera que yo era un gran artista, sino porque creyó que soy una gran persona”.

¿Dónde será el Super Bowl 2026?

El Super Bowl se llevará a cabo el domingo en el Levi’s Stadium en Santa Clara, donde los Seahawks de Seattle se enfrentarán a los Patriots de Nueva Inglaterra.

¿Quién más actuará en el Super Bowl?

El espectáculo previo al Super Bowl comenzará con varios artistas destacados en el norte de California: Charlie Puth subirá al escenario para cantar el himno nacional, Brandi Carlile interpretará “America the Beautiful” y Coco Jones cantará “Lift Every Voice and Sing”.

“Quiero que se sientan inspirados. Quiero que todos sepan que la música es algo increíble”, dijo Puth sobre su actuación.

“Esto es prácticamente lo mejor de lo mejor”, añadió Jones. “Esto es lo máximo... Es difícil competir. Tal vez mi boda esté a la altura”.

El himno nacional y “Lift Every Voice and Sing” serán interpretados por el artista sordo Fred Beam en lenguaje de señas estadounidense. Julian Ortiz interpretará “America the Beautiful”.

¿Cuándo cantará Green Day en el Super Bowl LX?

Antes del juego, Green Day tocará un set para celebrar el 60 aniversario del Super Bowl. La banda, que tiene sus raíces en el Área de la Bahía, planea “¡hacer ruido!”, según el cantante principal Billie Joe Armstrong.

Por primera vez en la historia, el espectáculo de medio tiempo incluirá interpretación en lenguaje de señas multilingüe con lenguaje de señas puertorriqueño, dirigido por la intérprete Celimar Rivera Cosme.

Ella también fue la intérprete de la histórica residencia de Bad Bunny en Puerto Rico el año pasado, que atrajo a más de medio millón de fans.

Todas las actuaciones en lenguaje de señas para los shows previos y de medio tiempo se presentarán en colaboración con Alexis Kashar de LOVE SIGN y Howard Rosenblum de Deaf Equality.