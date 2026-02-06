Maribel Guardia rompió el silencio luego de las declaraciones de Imelda Tuñón, quien recientemente lanzó fuertes acusaciones contra José Manuel Figueroa, señalando que habría cometido abuso sexual en contra de su hermano, Julián Figueroa. La famosa de 66 años lanzó un comunicado en el que pidió que no se involucre a terceros y que dejen descansar en paz a su hijo. "Nos han calumniado hasta el cansancio", señaló la actriz.

A través de su cuenta de Instagram, Maribel Guardia se mostró molesta por los señalamientos y aseguró que tanto ella como su familia han sido víctimas de ataques constantes. “Nos han calumniado hasta el cansancio”, expresó, dejando claro que no permitirá que se sigan difundiendo versiones que carecen de sustento.

“Hace un año tomé una decisión extremadamente complicada, por la que fui duramente señalada, actué movida por una sola intención: proteger a mi nieto, nunca quise separarlo de su madre, fue una necesidad temporal que no cumplió con el acompañamiento de recuperación necesario que yo buscaba. Cuando alguien no está bien, lo más humano no es juzgarlo, sino procurar la recuperación necesaria para que pueda sanar. Proteger a mi nieto, sigue siendo mi postura hoy y lo único que me importa”, fueron las palabras con las que comenzó el comunicado de la actriz.

Prosiguió: “Lo que se ha venido diciendo y repitiendo a través de un periodista en particular, que violenta todo el tiempo a una madre que perdió un hijo, lo mismo que a personas en virtud de su género (Andrea Show), o a otras por su preferencia sexual (Jorge Carbajal), tanto así, como a la madre de mi nieto que es una mujer evidentemente vulnerable, a quien ha empujado constantemente a exhibirse sin ningún freno, sin importar que sea verdad o mentira lo que diga y sabiendo perfecto que necesita ayuda urgente. Ahora resulta que toda su experiencia periodística no le alcanza para saber que debe revisar lo que publica (obviamente lo hizo y no le importó), nadie en estado de vulnerabilidad debería ser azuzado a exponer sus notorias fracturas, cuando claramente lo que necesita es contención, protección, acompañamiento y no que la usen para monetizar con sus carencias”.

Subrayó que siempre ha actuado con respeto y que su prioridad ha sido proteger a su nieto y respetar la memoria de su fallecido hijo Julián Figueroa: “Pido, se respete la memoria de mi hijo que no está para defenderse y que le permitamos descansar en paz. A nosotros ya nos han calumniado hasta el cansancio, pido que no involucren a terceros (José Manuel), con absoluta irresponsabilidad y sin ningún tipo de prueba. Pido que dejen de señalar autoridades que ni conocemos de todo tipo de nivel. Pido también de manera prioritaria SE CUIDE AL NIÑO que merece crecer lejos del conflicto, el señalamiento y el ruido inadecuado de los adultos. Pido, por último, se proteja a la madre de mi nieto. Yo no disfruto para NADA de los ataques contra mi exnuera”.

Finalmente, aclaró que no es su intención quedarse con su nieto, pero sí protegerlo, ya que aseguró que continúa dispuesta a solventar las necesidades de José Julián.

Las declaraciones de Imelda Tuñón, difundidas en entrevistas recientes, provocaron una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios se dividieron entre quienes respaldan su versión y quienes consideran que se trata de un ataque mediático sin pruebas claras.