Hay buenas noticias para quienes buscan tramitar la visa americana de turista B1/B2 en México. Poco a poco, los tiempos de espera comienzan a reducirse y ya es posible encontrar fechas más cercanas, especialmente en el Consulado de Estados Unidos en Guadalajara.

Aunque el proceso para quienes solicitan la visa por primera vez sigue requiriendo paciencia, la espera ya no es tan larga como hace algunos meses. Esto representa un avance importante para miles de solicitantes que habían visto sus planes de viaje detenidos por la falta de citas disponibles.

¿Por qué hay citas más rápidas para la visa americana?

La reducción en los tiempos de espera se debe a que la Embajada y los Consulados de Estados Unidos en México están adelantando citas de manera gradual.

Si tu solicitud es seleccionada para adelantar la toma de huellas o la entrevista, recibirás una notificación por correo electrónico, por lo que es fundamental revisar constantemente el email con el que realizaste tu trámite.

Nuevas fechas para tramitar la visa americana en Guadalajara

Si planeas realizar tu trámite en el Consulado de Estados Unidos en Guadalajara, estas son las fechas disponibles más recientes:

Visa americana por primera vez (B1/B2): 14 de febrero de 2026.

Renovación de visa americana sin entrevista: 10 de febrero de 2026.

En el caso de la renovación sin entrevista, la espera es prácticamente mínima, ya que solo hay un día de diferencia para obtener cita, siempre que el solicitante cumpla con los requisitos establecidos.

Requisitos para renovar la visa americana sin entrevista

El Departamento de Estado permite renovar la visa sin entrevista únicamente si el solicitante cumple con ciertos criterios. Entre los más importantes se encuentran:

Estar renovando una visa emitida en el mismo país donde se realiza la solicitud y que esté vigente o haya vencido en los últimos 12 meses.

Ser ciudadano o residente permanente del país desde donde se presenta la solicitud y encontrarse físicamente en él.

Haber proporcionado las 10 huellas dactilares cuando se emitió la visa anterior.

Que la visa previa no haya sido perdida, robada ni revocada.

Que la solicitud de visa más reciente no haya sido rechazada.

Cumplir con estos requisitos permite agilizar considerablemente el trámite y evitar la entrevista consular.

¿Dónde se ubica el Consulado de Estados Unidos en Guadalajara?

El Consulado de Estados Unidos en Guadalajara se encuentra en la siguiente dirección:

Progreso 175, Colonia Americana, Código Postal 44160, Guadalajara, Jalisco, México.

Es recomendable llegar con anticipación el día de la cita y seguir las instrucciones indicadas en la confirmación.

¿Qué documentos llevar a la entrevista de visa americana?

La entrevista consular suele ser la parte que más nervios genera, ya que es el momento en el que el oficial consular decide si la visa es aprobada o rechazada, con base en una serie de preguntas.

Para el trámite, los documentos obligatorios son:

Pasaporte mexicano vigente.

Confirmación impresa del formulario DS-160.

Además, se recomienda llevar también:

Confirmación de cita con instrucciones.

Comprobante del pago del trámite.

En algunos casos, si el oficial considera necesario comprobar que el solicitante regresará a México o que cuenta con los recursos económicos suficientes para el viaje, puede solicitar documentos adicionales como respaldo.

La apertura de nuevas fechas y la reducción en los tiempos de espera en el Consulado de Guadalajara representan un avance significativo para quienes desean viajar a Estados Unidos por turismo o negocios.

Si estás en proceso de tramitar tu visa americana, mantenerte atento a tu correo electrónico y cumplir con los requisitos puede ayudarte a acelerar tu cita y acercarte más rápido a tu viaje.