Esta es tu oportunidad de solicitar uno de los apoyos económicos más populares del actual gobierno: la Beca Rita Cetina dará dinero para que los padres de familia reciban un apoyo para comprar los útiles y uniformes escolares de su hijo o hija. ¿De cuánto será? ¿Qué necesitas para pedirlo? Conoce los requisitos, el monto que podrías recibir y lo que debes hacer para que te depositen la ayuda.

La Beca Rita Cetina continuará entregando en 2026 apoyos económicos para todos los estudiantes de secundaria que se encuentren inscritos en el programa, esto con el objetivo de fomentar su permanencia escolar y la conclusión de sus estudios.

También, recientemente anunciaron se entregará una ayuda para que las familias puedan comprar los útiles y uniformes escolares de los alumnos, artículos a los que se les destina una buena parte del presupuesto del hogar.

No obstante, señalaron que dicho apoyo será para algunos estudiantes, por lo que hicieron un llamado para que conozcan los requisitos y soliciten el dinero lo antes posible; también, revelaron de cuánto sería el monto.

¿Quiénes pueden solicitar la Beca Rita Cetina 2026 para útiles y uniformes?

De acuerdo con los encargados de la Beca Rita Cetina, quienes podrán solicitar el dinero para útiles y uniformes escolares serán los estudiantes de primaria.

Monto de pago de Beca Rita Cetina para útiles y uniformes escolares

El depósito para los estudiantes de primaria será de un pago único pago anual correspondiente a $2,500 pesos por estudiante.

Requisitos para solicitar Beca Rita Cetina 2026 para útiles y uniformes

De momento, el único requisito revelado por las autoridades es que el apoyo adicional para útiles y uniformes será destinado a niños y niñas de primaria. Se espera que en los próximos días se compartan más detalles al respecto. Sin embargo, se prevé que pidan lo siguiente:

-Tener algún hijo o hija inscrita en una primaria pública ubicada en una localidad rural o en una escuela clasificada como escuela de interés.

-Tener bajos ingresos y algún hijo o hija inscrita en una escuela pública, con prioridad para quienes estudian en escuelas ubicadas en localidades indígenas o con algún grado de marginación.

Te recomendamos estar la pendiente para cuando lancen la convocatoria de registro.